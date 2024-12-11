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桃園衛生局檢驗220件冬令食材食品　1件不合格責令業者下架

▲桃園市衛生局在冬至前針對轄區傳統市場等處抽驗冬至應景食品。（圖／桃園市衛生局提供）

▲桃園市衛生局在冬至前針對轄區傳統市場等處抽驗冬至應景食品。（圖／桃園市衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

隨著今年「冬至」將屆，為提供市民朋友圍爐、吃湯圓更安心健康，桃園市衛生局近日於轄內傳統市場攤商、餐飲業、超市賣場及製造業等處抽驗冬至應景食品總計220件，其中有1件不合格，已責令業者立即下架，並移請來源所轄衛生局後續辦理。相關詳細抽驗結果公布於衛生局網站及桃食安心資訊平台(http://food-safety.tycg.gov.tw/)「新聞稿」區供民眾參考。

▲桃園市衛生局在冬至前針對轄區超市賣場等處抽驗冬至應景食品。（圖／桃園市衛生局提供）

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▲桃園市衛生局在冬至前針對轄區超市賣場等處抽驗冬至應景食品。（圖／桃園市衛生局提供）

桃園市衛生局指出，今年冬至應景食品抽驗品項包含湯圓、甜品與配料、火鍋料、生鮮蔬果、禽畜水產品、豆製品等產品，檢驗微生物、防腐劑、非法定色素、順丁烯二酸、農藥殘留、動物用藥、硼酸及其鹽類、過氧化氫、皂黃等項目，結果有1件「辣椒」產品檢出農藥撲克拉(Prochloraz) 0.06 ppm（容許量：0.01 ppm）殘留量超過標準，衛生局依違反食品安全衛生管理法可處新台幣6萬至2億元罰鍰，已責令業者下架產品不得販售，並移請供應商所轄衛生局追查。

▲桃園市衛生局在冬至前針對轄區製造業等處抽驗冬至應景食材。（圖／桃園市衛生局提供）

▲桃園市衛生局在冬至前針對轄區製造業等處抽驗冬至應景食材。（圖／桃園市衛生局提供）

衛生局提醒，民眾購買冬令食品及火鍋料時，應儘量選購衛生完整包裝食品，看清食品標示及保存期限；選購散裝食品需留意現場環境衛生及保存條件，再以「看顏色、聞味道、挑外觀」來判斷新鮮程度，購買後應儘速食用及妥適保存，以避免細菌滋生。衛生局並建議吃美食前宜搭配高纖蔬果生鮮食材烹飪及配合適當運動，以免增加身體負擔，讓冬至佳節吃得健康又安心。如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或「1950」消費者服務專線，向衛生局或桃園市消費者服務中心提出申訴。

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