陸戰隊砲兵連長休假...竟揪留守副連長離營嗑鍋！長官督勤抓包

▲陸戰隊66旅高姓連長去年8月休假時，竟邀留守郭姓副連長不假外出吃麻辣鍋，結果被長官督勤當場抓包。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

海軍陸戰隊第66旅砲兵連高姓少校連長去年8月間某日休假時，透過LINE揪集留守的郭姓副連長吃麻辣鍋，未料郭接獲連長邀約竟不假外出，晚間營區副營長督勤，當場查獲營區正副主管都不在，查出留守副連長不假外出，查獲上情後通通移送法辦；桃園地檢署複訊時，國防部當時已通報因應俄烏戰情發展、明文通知部隊正副主官不得同時離營，檢方偵結依陸海空軍刑法教唆長官擅離部屬罪及長官擅離部屬罪嫌將2人提起公訴。

桃檢調查，在海軍陸戰隊66旅桃園龜山區營區服役的34歲砲兵高姓少校連長，去年8月30日6時至翌日24時請假，當天由31歲的郭姓副連長留守營區，高姓連長明知副連長留守，仍於當天中午透過LINE傳給郭「1840新麻辣桃園站前店」，揪其當晚吃麻辣火鍋。

郭姓副連長明知自己留守營區，未經請假不得外出，當天下午2時29分回傳「請示學長，是否是這個時間到這間店，謝謝學長」等語，高姓連長於43分鐘後回傳郭「嗯嗯」，表達郭對訊息理解正確，孰料，郭姓副連長仍於當晚6時許不假外出，擅離營區前往高姓連長指定之麻辣火鍋店聚餐；當晚7時許，陸戰隊66旅副營長會同營區戰車官督勤，當場發現砲兵連正副主管皆不在營區留守，查出上情後將2人移送桃園憲兵隊並移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，郭副連長坦承不假外出與擅離營區行為，檢方認為被告郭副連長係觸犯陸海空軍刑法之長官擅離部屬，及違抗上級機關發布與軍事有關命令罪嫌，從重依長官擅離部屬罪論處；同案休假在外的高姓連長則觸犯刑法及陸海空軍刑法之教唆違抗上級機關發布與軍事有關命令等罪嫌，從重依教唆長官擅離部屬罪嫌起訴。