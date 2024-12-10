貨車撞垮限高架「狠砸對向休旅車」　擋風秒變蜘蛛網畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

一輛大貨車今（10）日上午行經桃園市蘆竹區油管路、五福路口處時，疑似未注意限高迎頭撞上限高架，導致鐵架被撞倒，還砸中對向一輛休旅車，造成2車受損、2人受傷，事故發生後，警方到場封鎖兩端道路實施交通管制，並通報區公所派員移除限高鐵架，直至上午11時25分完成移除，恢復雙向交通管制，詳細肇事原因有待警方進一步調查釐清。

蘆竹警方指出，36歲的古姓男子今天上午9時許，駕駛大貨車行經蘆竹區油管路一段、五福路口處時，疑似未注意前方限高，迎面撞上油管路限高架，鐵架當場垮下並砸中對向由65歲倪姓男子駕駛之休旅車，造成休旅車檔風玻璃破損，倪男手部等處有擦挫傷勢，古男也有部分擦挫傷勢。

▲一輛大貨車行經蘆竹區油管路附近，疑似未注意限高，直接將限高架撞垮，波及對向休旅車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹分局據報後，立即由南崁派出所、交通分隊員警迅速到場處理，並實施交通疏導管制，引導民眾改道而行，同時通報蘆竹區公所移除受損限高鐵架，公所於上午11時25分將限高架移除，油管路才恢復雙向通行，警方亦解除交通管制，至於肇事原因，有待警方進一步調查釐清。

蘆竹分局呼籲，大型車輛駕駛人務必留意車輛高度限制，提早規劃行駛路線，避免類似事故發生。

▲一輛大貨車今天上午9時許行經桃園市蘆竹區油管路附近撞上限高鐵架，還波及對向休旅車被嚴重損毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛大貨車今天上午9時許行經桃園市蘆竹區油管路附近，疑似未注意限高架迎頭撞斷限高鐵架，大貨車車頭部分也受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）