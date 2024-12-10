　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

貨車撞垮限高架「狠砸對向休旅車」　擋風秒變蜘蛛網畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

一輛大貨車今（10）日上午行經桃園市蘆竹區油管路、五福路口處時，疑似未注意限高迎頭撞上限高架，導致鐵架被撞倒，還砸中對向一輛休旅車，造成2車受損、2人受傷，事故發生後，警方到場封鎖兩端道路實施交通管制，並通報區公所派員移除限高鐵架，直至上午11時25分完成移除，恢復雙向交通管制，詳細肇事原因有待警方進一步調查釐清。

蘆竹警方指出，36歲的古姓男子今天上午9時許，駕駛大貨車行經蘆竹區油管路一段、五福路口處時，疑似未注意前方限高，迎面撞上油管路限高架，鐵架當場垮下並砸中對向由65歲倪姓男子駕駛之休旅車，造成休旅車檔風玻璃破損，倪男手部等處有擦挫傷勢，古男也有部分擦挫傷勢。

▲一輛大貨車今天上午9時許行經桃園市蘆竹區油管路附近，疑似未注意限高架迎頭撞上，導致限高架被撞斷，還波及對向休旅車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛大貨車行經蘆竹區油管路附近，疑似未注意限高，直接將限高架撞垮，波及對向休旅車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹分局據報後，立即由南崁派出所、交通分隊員警迅速到場處理，並實施交通疏導管制，引導民眾改道而行，同時通報蘆竹區公所移除受損限高鐵架，公所於上午11時25分將限高架移除，油管路才恢復雙向通行，警方亦解除交通管制，至於肇事原因，有待警方進一步調查釐清。

蘆竹分局呼籲，大型車輛駕駛人務必留意車輛高度限制，提早規劃行駛路線，避免類似事故發生。

▲一輛大貨車今天上午9時許行經桃園市蘆竹區油管路附近撞上限高鐵架，還波及對向休旅車被嚴重損毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛大貨車今天上午9時許行經桃園市蘆竹區油管路附近撞上限高鐵架，還波及對向休旅車被嚴重損毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛大貨車今天上午9時許行經桃園市蘆竹區油管路附近，疑似未注意限高架迎頭撞斷限高鐵架，大貨車車頭部分也受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛大貨車今天上午9時許行經桃園市蘆竹區油管路附近，疑似未注意限高架迎頭撞斷限高鐵架，大貨車車頭部分也受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

  【 更多新聞】

陸戰隊砲兵連長休假...竟揪留守副連長離營嗑鍋！長官督勤抓包

聯結車載「神秘高科技機具」卡快速道路橋下　超慘畫面曝光

桃園19歲男逆向肇事！撞斷瓦斯管線害路人受傷　現場慘狀曝

 

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／高雄工人清洗太陽能熱水器　慘被電死
以軍深入敘利亞「逼近首都」！　距大馬士革僅剩25km
快訊／清大整併中華大學！校務會議全票通過
20歲喪屍車手「詭異燦笑」　她捧80萬現金面交
謝宜容現況曝光！　身形消瘦
快訊／台中港外油輪擱淺　陸船員跳海遺體尋獲
大屠殺！比特幣暴跌「59萬人爆倉」清算逾552億元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遭黃金鼠啃咬！30天小象龜重傷　飼主留信失聯：求醫生大人救牠

快訊／高雄工人清洗頂樓太陽能熱水器　慘被電死

快訊／新北計程車自撞！翻出護欄「墜砸海岸礁石」　運將送醫救治

台中女打精靈針微整右眼中風「視力永遠受損」　醫師遭起訴

中市府控新國自在未依約還地　大動作立牌告示！業者反擊

檢方搜索北分署「謝宜容也在」！　被調查局人員帶進畫面曝

貨車撞垮限高架「狠砸對向休旅車」　擋風秒變蜘蛛網畫面曝

快訊／巴拿馬籍油輪台中港外擱淺　陸船員跳海失蹤2天遺體尋獲

母女遇詐「卻遭警嘲諷」！　分局長曝：案發第一時間已向家屬道歉

快訊／高雄工人清洗太陽能熱水器觸電　受困4樓頂命危搶救中

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

搶不到票！13人KTV取暖開唱 齊COS周董...網：方文山直戳笑點

男歌迷拋妻追周董從東京飛來　被指定唱『我不是個好東西』

羅志祥聽聞《娛百》傳收攤：很可惜　被拱攻大巨蛋...他笑：沒辦法啦

退休建築師顧病妻身心崩潰　抱她從14樓往下丟…自首畫面曝

《玩很大》人氣比拚周杰倫？　吳宗憲「大實話」全場爆笑

遭黃金鼠啃咬！30天小象龜重傷　飼主留信失聯：求醫生大人救牠

快訊／高雄工人清洗頂樓太陽能熱水器　慘被電死

快訊／新北計程車自撞！翻出護欄「墜砸海岸礁石」　運將送醫救治

台中女打精靈針微整右眼中風「視力永遠受損」　醫師遭起訴

中市府控新國自在未依約還地　大動作立牌告示！業者反擊

檢方搜索北分署「謝宜容也在」！　被調查局人員帶進畫面曝

貨車撞垮限高架「狠砸對向休旅車」　擋風秒變蜘蛛網畫面曝

快訊／巴拿馬籍油輪台中港外擱淺　陸船員跳海失蹤2天遺體尋獲

母女遇詐「卻遭警嘲諷」！　分局長曝：案發第一時間已向家屬道歉

快訊／高雄工人清洗太陽能熱水器觸電　受困4樓頂命危搶救中

執政黨國會杯葛「罷免尹錫悅」！　韓民眾怒砸雞蛋、寄送喪禮花環

HOLA推石墨烯系列「升溫8度C」　台隆祭保暖小物優惠

遭黃金鼠啃咬！30天小象龜重傷　飼主留信失聯：求醫生大人救牠

陸港監管機構傳要求投行　幫助陸企更快在香港上市

快訊／高雄工人清洗頂樓太陽能熱水器　慘被電死

日首相官邸男職員「性侵2國中少女」　誘車震拿4000日幣打發人

中美角力波及台灣？　李詩欽：科技業龐大優勢或能疏解

【廣編】電通行銷傳播集團榮膺大中華區年度代理商重磅榮耀

隋棠看「高鐵潑水事件」認：不覺得媽媽有錯　曝兒被強迫拍照過程

台美21世紀貿易倡議跨大步　安永會計師：2大亮點最吸睛

來不及卸妝扮安娜貝爾看診　男童眼神哀怨...醫生也笑翻

社會熱門新聞

罕病妻拒長照堅持要他顧！夫崩潰抱起丟下14樓亡

陳梅慧與「百億洗錢大咖」共用雲端　刑警男友涉內鬼疑雲

退休建築師顧病妻崩潰　抱她從14樓往下丟再自首

苗栗男砍母後墜亡！10歲兒護嬤也遭刺：不想她離開我

民眾黨自爆「柯盧合」　貪污案重要破口竟被柯文哲忘記

母女遭詐成雙屍　柴鼠兄弟發聲了

母女被騙1200萬雙亡　追回金額僅剩零錢

獨／台中警開假單弊案擴大！檢調上午帶走13警

獨／男持刀殺母砍子！警到場他墜4樓亡

聯結車隊載貨卡台66線橋樑　疑未注意限高釀禍

即／台中單車騎士與大貨車擦撞　頭撞地送醫不治

內湖母女被詐1200萬遭諷：還活著喔　關鍵絕望50hrs曝

夫妻誘女建商入局　揭驚人利潤

即／母女遭詐1200萬輕生雙亡　警拘捕2名車手到案

更多熱門

相關新聞

即／桃園微電車女騎士被撞死　疑內輪差死角奪命

即／桃園微電車女騎士被撞死　疑內輪差死角奪命

桃園市一輛大貨車今（6）日上午11時許行經桃園區三民路、永安路口處時，不慎碰撞同向騎乘微電車，導致蘇姓婦人倒地被大貨車右前輪輾過當場身亡，警方調查，初判可能係大型車輛內輪差視線死角是肇事原因，大貨車陳姓駕駛酒測值為零，相關肇責已報請桃園地檢署檢察官相驗調查釐清。

鹿港台61線車禍！大貨車追撞緩撞車2人送醫

鹿港台61線車禍！大貨車追撞緩撞車2人送醫

沒禮讓直行車！高雄大貨車左轉猛撞公車

沒禮讓直行車！高雄大貨車左轉猛撞公車

即／高雄女騎腳踏車捲貨車底　當場喪命

即／高雄女騎腳踏車捲貨車底　當場喪命

即／大貨車撞斷通風管　台64線觀音山隧道一度回堵

即／大貨車撞斷通風管　台64線觀音山隧道一度回堵

關鍵字：

大貨車限高鐵架波及對向休旅車

讀者迴響

熱門新聞

快訊／中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議求禁跳！

潮牌外套「萬元殺到2000有找」　一票人驚呆！

終止學生餐！炒飯王冠軍嘆：不是家長吃爽的

罕病妻拒長照堅持要他顧！夫崩潰抱起丟下14樓亡

剛繳費5天…葉瑋庭補習班傳倒閉！29名家長討240萬元

今下最大地區曝　最強冷氣團凍3天恐跌破10℃

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關

大阪隊吞敗　監督讚嘆台灣棒球水準高

朱育賢告別桃猿　明年轉戰味全龍

他減肥「完全戒澱粉」卻變胖！醫教1招瘦8KG穩血糖

陳梅慧與「百億洗錢大咖」共用雲端　刑警男友涉內鬼疑雲

退休建築師顧病妻崩潰　抱她從14樓往下丟再自首

年末發財啦！「5生肖」12月財運一路旺到年底

一片肉色！泰100男同志大開「性愛毒趴」被逮

更多

最夯影音

更多

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面