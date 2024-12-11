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7位師生「北上吃鐵板燒」情侶默默買單！原因曝光　全場感動炸

▲熟客情侶默默幫偏鄉師生結帳，讓老闆超感動。（圖／翻攝自臉書／紅螞蟻鐵板燒）

▲位在臨江街夜市的知名鐵板燒店。（圖／翻攝自臉書／紅螞蟻鐵板燒）

記者周亭瑋／綜合報導

雲林縣麥寮鄉興華國小的師生近日北上校外教學，老師也帶著學生們到平價鐵板燒店用餐；一對熟客情侶見狀，竟默默幫他們買單，而原因令老闆動容，感性直呼「這件事讓我再次感受到愛的存在。」

老闆昨日在Threads發文提到，「今天店裡發生了一件溫馨的事，讓我十分感動。幾位偏鄉國小的學生和老師來用餐，孩子們的笑容充滿活力；沒想到，坐在旁邊的一對熟客情侶默默幫他們結了帳。」

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在老闆的詢問下，情侶解釋道，「老師那麼用心，特地帶孩子們過來，我們想出一份心意。」隨後便微笑著離開；而老師得知後滿是感激，小朋友們還特地寫下感謝紙條，並請她之後轉交給那對熟客情侶。

▲熟客情侶默默幫偏鄉師生結帳，讓老闆超感動。（圖／翻攝自臉書／紅螞蟻鐵板燒）

▲熟客情侶默默幫偏鄉師生結帳，讓老闆超感動。（圖／翻攝自臉書Threads）

最後，她也正能量表示，「這件事讓我再次感受到愛的存在，也希望這份善意能傳遞下去，溫暖更多人。」

對此，網友們紛紛回應，「台灣人就是這麼溫暖可愛！良善之島！愛的循環」、「熱淚盈眶，善良的人福氣滿滿」、「人間處處有溫暖～多一份善意，世界就更美好一分」、「這對情侶好溫暖，好人萬事如意」、「最棒的人情味」。

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