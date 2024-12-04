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幫助改善神經退化巴金森症　花蓮慈院中醫院調配「通腦方」

▲▼中醫部副院長何宗融指出，在診間，常有病人諮詢認知力及記憶力減退的問題，因此調配出「通腦方」來幫助病人。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼中醫部副院長何宗融指出，在診間，常有病人諮詢認知力及記憶力減退的問題，因此調配出「通腦方」來幫助病人。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著現代生活壓力與老化問題日益加劇，記憶力減退及認知功能下降的現象已成為許多人面臨的健康挑戰，花蓮慈濟醫院中醫部副院長何宗融指出，在診間，常有病人諮詢這類的問題，因此自去年起以天麻為基底，搭配丹參、艾葉、黃芪、當歸等中藥材和抹草、菌草全株體等，調配出「通腦方」來幫助病人。

花蓮慈院林欣榮院長帶領中醫部團隊、心血管暨粒線體相關疾病研究中心團隊，今年也針對天麻提取物從動物實驗中發現具有記憶力改善與神經保護的功能。何宗融副院長指出，在《神農本草經》中天麻被列為上品，上品主要是指對人體具有補益強壯作用，對記憶力衰退、注意力不集中、思維遲鈍的中老年人、學生以及長時間用腦的工作者可能會有幫助。

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▲▼中醫部副院長何宗融指出，在診間，常有病人諮詢認知力及記憶力減退的問題，因此調配出「通腦方」來幫助病人。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

心血管暨粒線體相關疾病研究中心黃志揚副院長指出，從動物細胞試驗中發現，通腦方能降低腦神經毒蛋白α-synuclein的堆積，與調整生理時鐘週期逆轉帕金森氏症神經細胞損傷。此外，從小鼠實驗中顯示，當通腦方與幹細胞外泌體同時使用時，能加強幹細胞的治療，以及受損神經細胞對幹細胞求援的能力。另外，針對動物老化造成的神經退化性相關疾病進行一系列的相關研究，發現「通腦方」對於巴金森氏症這類神經退化性疾病也具有潛在的幫助。

何宗融副院長說，目前在花蓮慈院中醫部門診經中醫師評估後通腦方的應用廣泛，對於輕微頭痛、失眠及情緒波動等症狀也有些助益，如能配合規律運動、均衡飲食及腦力訓練活動等健康生活方式，應有助於進一步增強通腦方的效果。而結合傳統中醫藥與現代分子醫學的「通腦方」，未來或許有望成為巴金森氏症中西合療的新選擇。

心血管暨粒線體相關疾病研究中心廖柏翔博士將於12月7日下午1點30分在台灣醫療科技展台北南港展覽館1館4樓的花蓮慈濟醫院展位（N802），進一步分享「通腦方–預防、保護巴金森氏症神經損傷及安眠、提升幹細胞治療能力」等相關動物研究成果，歡迎有興趣民眾前來現場了解。
 

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