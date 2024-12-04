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2024聖誕狂歡節愛分享慈善音樂會　22日文化中心至德堂盛大演出

▲▼愛分享弦樂團跳脫傳統的嶄新風格，以一首首經典聖誕歌曲及古典音樂演奏，在聖誕季節帶來最溫暖人心的聖誕音樂饗宴。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲愛分享弦樂團跳脫傳統的嶄新風格，以一首首經典聖誕歌曲及古典音樂演奏，在聖誕季節帶來最溫暖人心的聖誕音樂饗宴。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

2012年成立的愛分享弦樂團於2016年演藝團體立案，特別的是團員組成多為非音樂科班學員，一直以來全員是秉持著對音樂的熱愛與願意為公益付出的弦樂團。

2015年8月20日團長黃大育老師發起音樂夢想之旅，樂團老師和團員與家長們利用整整一年假日時間踏遍創世基金會分佈在全台灣15個縣市的分會，為植物人演出動人的樂章，更為院民的家人加油打氣完成了「創世基金會環島」的創舉。讓孩子們學習身體力行體會以自己所學的旋律溫暖人心，自己快樂的付出也種下良善的福田。

愛分享弦樂團集結極具愛心的老師一同帶領孩童與家長參與公益音樂會演出，以自身力量與實際行動回饋於社會，為弱勢團體與弱勢學校音樂教育課程募款，用音樂的力量帶給人們無限的溫暖。

今年獲得高雄市雄大獅子會的贊助舉辦公益慈善音樂會，為偏鄉音樂教育注入更多的力量。12年來團員們攜手共同參與超過100場關懷活動，14場的慈善音樂會。教師團隊盡心指導帶給偏鄉孩童們一門「帶得走的能力」，藉由音樂教育讓孩童們更具激勵與自信。

近二百位團員籌備多時，將於22日下午2:30在高雄市文化中心至德堂登場，以跳脫傳統的嶄新風格、一首首經典聖誕歌曲及古典音樂演奏，在聖誕季節帶來最溫暖人心的聖誕音樂饗宴。

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