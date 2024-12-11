LAWSON爆進軍台灣！大票人敲碗「1夯品」嗨翻：超級期待

▲日本超商Lawson。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

日本知名連鎖便利商店羅森（LAWSON）近日傳出有意來台發展，消息曝光後，引發熱烈討論。旅日達人林氏璧表示，他樂見其成，更笑說「消費者有福啦！」而大票網友則狂敲碗一項熱門商品，直呼「太期待了。」

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」提到，有人發現LAWSON在今年8月間，默默地在台灣註冊商標，公司名為「日商羅森股份有限公司」，其實LAWSON早已在海外展店，1996年就進中國了，東南亞也有非常多分店。

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他接著直言，看到大家不斷敲碗LAWSON的炸雞君小雞塊，「我個人覺得就算來台灣，可能也不一定會有喔！找了一下中國網友寫的文章，中國LAWSON似乎是沒有小雞塊，且他們寫去日本LAWSON必買冠軍，也通常是炸雞君，不過他們那串烤類的選擇好像很多。」

最後，林氏璧也表示，「有人不看好LAWSON來台，說台灣便利商店已經飽和，品項不可能和日本一樣；但我是樂見其成啦，競爭應該會帶來進步，消費者有福啦！」

隨著消息曝光，大票網友也興奮直呼，「敲碗炸雞」、「太震撼，好奇OK跟LAWSON誰可以笑到最後」、「甜點、炸雞」、「應該都在北部或中部，南部不要想了」、「許願插旗南部地區」、「能吃到好吃炸雞了嗎」、「炸雞燒烤，PLEASE」、「好吃的雞排」、「雖然樂見來台展店，但還是逛日本的LAWSON才有感覺」。