　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投豬豬嘉年華12／20登場　肉品折扣優惠至明年1／27

▲「青農新食代 南投豬豬嘉年華」將於20日登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲「青農新食代 南投豬豬嘉年華」將於20日登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為推廣南投青農特產品及台灣優質豬肉，將於12月20、21日在農產運銷公司南投豬事文化園區舉辦「南投豬豬嘉年華」，安排創意料理競賽、親子互動遊戲，即日起並推出肉品至少打8折的優惠，縣長許淑華歡迎民眾參加。

縣府今日上午舉行「青農新食代‧南投豬豬嘉年華」記者會，許淑華、縣府農業處長蘇瑞祥、新聞及行政處長蔡明志、縣議員林憶如和南投市長張嘉哲等人出席，並在水里商工餐飲管理科學生協助下，手作馬告松板豬可頌豬肉創意料理，並體驗小盆栽DIY，為活動宣傳。

▲「青農新食代 南投豬豬嘉年華」將於20日登場。（圖／南投縣政府提供）

縣府農業處表示，本次活動以「青農新食代」為主軸，由南投青農結合國產豬肉，一起推廣安全、優質形象；20日上午登場的是第三屆豬肉創意料理邀請競賽，邀請各地餐飲學校15個隊伍共襄盛舉，當天也將歡慶農產運銷公司41周年生日快樂。

農業處說明，兩天活動還將結合食農教育進行DIY體驗，現場也安排烤大豬、「豬豬闖關」遊戲拿大獎，為增添熱鬧氣氛，特別安排小丑哈哈秀、麥麥樂天團、樂團等精彩表演；而兩天活動的前200名孩童，可免費獲得活動客製圖畫紙一張，發揮想像力為活動元素塗上美麗色彩，當天所有內容皆屬免費，農產運銷公司也舉辦「蛇來運轉年節優惠活動」：即日起至明年1月27日止，肉品都有88折或8折優惠，以迎接農曆年節來臨。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／大翻轉！勞動部認謝宜容霸凌　員工被逼辦公室跑步落淚
LAWSON要來台灣了？　爆已註冊商標
4樂天女孩爆「明年要轉隊」還有很多不跳了！
勇士王牌轉戰洋基！　簽下史詩級合約
前隨扈曝光「谷辣斯新男友」：我是阿美族的備胎
快訊／燒死8至親逆轉逃死！　陳彥翔改判無期

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃偉哲赴日本友誼市推廣台南　土浦水鄉櫻燈節飄台南味

桃園年度食農成果聖誕市集　12／14起桃園藝文廣場開展

及時伸出援手「1問2應3轉介」　做自殺防治守門人

差很大！桃園都更件數僅23件北市1015件　議員籲市府正視

起重吊掛翻覆意外　桃園勞檢處派員調查籲落實六點安全措施

南投豬豬嘉年華12／20登場　肉品折扣優惠至明年1／27

中寮縣道139線改裝車有夠吵　草屯警分局口袋戰術攔查

新北客家快閃秀12／14登場　百位學生傳統融合街舞唱跳

名醫許景琦出席巴黎精神醫學會議分享研究

廉潔治理成效卓越　新北地政局榮獲透明晶質獎殊榮

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

林志穎15歲兒Kimi正面帥照瘋傳！　Jenson找不到Key周杰倫暖救援

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

羅志祥被拱攻大巨蛋　他笑:沒辦法啦XD

言承旭曝「聽Ella歌長大」 她氣喊：我兒子要叫你阿伯XD

搶不到票！13人KTV取暖開唱 齊COS周董...網：方文山直戳笑點

黃偉哲赴日本友誼市推廣台南　土浦水鄉櫻燈節飄台南味

桃園年度食農成果聖誕市集　12／14起桃園藝文廣場開展

及時伸出援手「1問2應3轉介」　做自殺防治守門人

差很大！桃園都更件數僅23件北市1015件　議員籲市府正視

起重吊掛翻覆意外　桃園勞檢處派員調查籲落實六點安全措施

南投豬豬嘉年華12／20登場　肉品折扣優惠至明年1／27

中寮縣道139線改裝車有夠吵　草屯警分局口袋戰術攔查

新北客家快閃秀12／14登場　百位學生傳統融合街舞唱跳

名醫許景琦出席巴黎精神醫學會議分享研究

廉潔治理成效卓越　新北地政局榮獲透明晶質獎殊榮

黃偉哲赴日本友誼市推廣台南　土浦水鄉櫻燈節飄台南味

上緯新材與金風科技、中材科技簽署共同合作協議

桃園衛生局檢驗220件冬令食材食品　1件不合格責令業者下架

同事「4行為怪怪的」超敢頂嘴　大票人爆共鳴：要離職了

高雄機車追撞！2騎士噴飛「同時腦震盪住院」　畫面曝光

史上首次！南韓警辦自己人　警察廳高層「戒嚴夜限制國會出入」被捕

里長抗議阿妹〈三天三夜〉被打臉！大巨蛋旁住戶發聲了　還原當晚狀況

Sandy產後3月「真實體態不藏了」！解放細肩帶穿超貼：還沒恢復但喜歡

高雄「駁二動漫祭」登場！上千社團、Coser參與　搭哈瑪星號優惠

她搭捷運撿走1個手提袋　代價賠2萬元換緩刑

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

新北3快速公車試辦不停靠「高公局站」

台東大學與台東馬偕簽署護理學系合作協議

江蕙攜手全聯捐心肺復甦機　提升偏鄉醫療服務

全國尿檢依託咪酯件數較去年飆132倍已升二級毒品

「嘉義市國際管樂節」金獎陣容曝光

中寮縣道139線改裝車有夠吵　警加強攔查

桃園食農成果聖誕市集　12/14起藝文廣場開展

桃園都更件數僅23件　議員籲市府正視

德基水庫蓄水淹沒原保地　陳情30年終獲補償

南投豬豬嘉年華12／20登場

起重吊掛意外　桃園勞檢處籲落實安全措施

1問2應3轉介　做自殺防治守門人

國土法將上路　張善政籲有配套再實施

名醫許景琦出席巴黎精神醫學會議分享研究

更多熱門

相關新聞

買一送一！消費時「卻發現不對勁」網有感

買一送一！消費時「卻發現不對勁」網有感

很多店家為了促銷，都會祭出「買一送一」的優惠，不過近日就有網友發文表示，他發現現在有些店雖推出買一送一，但實際送的「那個一」，分量卻比較小，或者送下次才能使用的兌換券，讓他覺得沒誠意。貼文曝光後，引發網友討論。

高鐵「大學生寒假返鄉5折列車」加碼28班　12／12起開搶

高鐵「大學生寒假返鄉5折列車」加碼28班　12／12起開搶

DIKE新款葉片式電暖器　4千有找

DIKE新款葉片式電暖器　4千有找

抽／泡麵狂抱賽200名參賽資格

抽／泡麵狂抱賽200名參賽資格

星巴克12／9起第二杯半價

星巴克12／9起第二杯半價

關鍵字：

南投豬豬嘉年華青農肉品打折優惠免費

讀者迴響

熱門新聞

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！差7歲同居認愛

重機人妻出軌車友！超色訊息被抓包

連2波冷空氣南下！周末逼近強烈冷氣團　體感溫度剩6度

快訊／謝宜容涉貪聲押禁見　兩鬢斑白

《濟公》林照雄離世！　享年85歲

大屠殺！比特幣暴跌「59萬人爆倉」清算逾552億元

486先生咬定鍾明軒拿中共錢　王婉諭：別變成我們想對抗的怪物

「10級強風要來了」今晚轉雨下最大地區曝　2天恐跌破10℃

幕後／共軍大量盤踞第一島鏈部署圖看這裡　已佈陣70天！破90船艦

退休存7000萬環遊世界！老翁6年把錢花光後悔了

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了

日本超商LAWSON要來台了？網嗨翻敲碗炸雞

陳奕熱戀網紅妹！　足跡「神重疊」露餡

2段飆罵錄音檔曝光　彭愛佳飆罵下屬極盡人格羞辱

林家正回台打中職？　經紀公司回應了

更多

最夯影音

更多

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面