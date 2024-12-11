南投豬豬嘉年華12／20登場　肉品折扣優惠至明年1／27

▲「青農新食代 南投豬豬嘉年華」將於20日登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為推廣南投青農特產品及台灣優質豬肉，將於12月20、21日在農產運銷公司南投豬事文化園區舉辦「南投豬豬嘉年華」，安排創意料理競賽、親子互動遊戲，即日起並推出肉品至少打8折的優惠，縣長許淑華歡迎民眾參加。

縣府今日上午舉行「青農新食代‧南投豬豬嘉年華」記者會，許淑華、縣府農業處長蘇瑞祥、新聞及行政處長蔡明志、縣議員林憶如和南投市長張嘉哲等人出席，並在水里商工餐飲管理科學生協助下，手作馬告松板豬可頌豬肉創意料理，並體驗小盆栽DIY，為活動宣傳。

縣府農業處表示，本次活動以「青農新食代」為主軸，由南投青農結合國產豬肉，一起推廣安全、優質形象；20日上午登場的是第三屆豬肉創意料理邀請競賽，邀請各地餐飲學校15個隊伍共襄盛舉，當天也將歡慶農產運銷公司41周年生日快樂。

農業處說明，兩天活動還將結合食農教育進行DIY體驗，現場也安排烤大豬、「豬豬闖關」遊戲拿大獎，為增添熱鬧氣氛，特別安排小丑哈哈秀、麥麥樂天團、樂團等精彩表演；而兩天活動的前200名孩童，可免費獲得活動客製圖畫紙一張，發揮想像力為活動元素塗上美麗色彩，當天所有內容皆屬免費，農產運銷公司也舉辦「蛇來運轉年節優惠活動」：即日起至明年1月27日止，肉品都有88折或8折優惠，以迎接農曆年節來臨。