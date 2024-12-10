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看準買一送一！消費時「卻發現不對勁」　一票有感：商業手法

▲▼營養師傳授「點飲料心法。（圖／Unsplash）

▲很多店家都常祭出買一送一的優惠活動。（示意圖／取自Unsplash，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多店家為了促銷，都會祭出「買一送一」的優惠，不過近日就有網友發文表示，他發現現在有些店雖推出買一送一，但實際送的「那個一」，分量卻比較小，或者送下次才能使用的兌換券，讓他覺得沒誠意。貼文曝光後，引發網友討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「現在買一送一是不是都不演了」為標題發文，提到過去店家若推出買一送一優惠，一定是買大的就送大的、買A產品就送A產品，但現在則不同了。

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原PO舉例，像是有些店家會買大送小，或者送「兌換券」，且還限制當天不能使用，必須等到下一次消費才可以用。對此，他就認為店家這樣實在很沒有誠意。

▲▼營養師傳授「點飲料心法。（圖／Unsplash）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「商業手法」、「星期日遇到買一送一，結果是買大送小，果斷拒絕這種詐欺行銷」、「買一送一，結果是買A送B」、「買兩件都要仔細看，有時候是搭其他商品」、「現在買A送B也可以叫買一送一了」、「買一送一，結果只能先買一，下次才送一」、「買一送一，然後架上永遠都只有一個」。

還有網友直呼，「定價2倍買一送一」、「比較多是買一送一然後單個定價拉超高，結果換算起來只有9折」、「買一送一=雙倍價格買兩份」、「有的甚至是兩份價格，騙你是買一送一」。話題引發討論。

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