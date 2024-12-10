　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆柯文哲假冒羅廷瑋談「柯盧配」？　徐巧芯急澄清：應要問檢調

▲▼國民黨團召開 憤怒 霸凌屍未寒 派系急分贓 記者會 林思銘 徐巧芯出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

《鏡週刊》今（10日）報導，2024總統大選藍白合在君悅飯店破局隔天，柯文哲立刻透過立委羅廷瑋聯繫蔡正元，想找台中市長盧秀燕，企圖創造出「柯盧合」，藍委徐巧芯上政論節目時則說，柯文哲有2支手機，其中一支手機被另外一支手機命名為「羅廷瑋」。徐巧芯晚間則又解釋，並不是說柯「假冒」羅廷瑋，只是推測有可能是他輸入錯誤，或者是其他原因，還是要去問檢調。

徐巧芯今日在《新聞大白話》指出，這個新聞目地讓國民黨支持者覺得盧秀燕和羅廷瑋在選舉時，沒有好好幫新北市長侯友宜，但完全沒有這件事。徐巧芯說，現在檢調在解密柯文哲的手機，柯文哲2支手機被還原後發生一件很奇怪事情，就是A手機輸入B手機的名稱叫做「羅廷瑋」，但羅廷瑋在選前根本不認識柯文哲，柯文哲幫羅廷瑋錄的競選影片是透過蔡壁如請託錄影的，所以羅廷瑋是在今年3月選後才透過民眾黨員與柯文哲有個餐敘，才交換聯絡方式。

徐巧芯說，柯文哲的B手機被A手機設定為「羅廷瑋」，所以檢警就看到「羅廷瑋」在跟前立委蔡正元聊藍白合破局後，是否要去找盧秀燕尋求「柯盧配」機會，那其實是柯文哲和蔡正元這兩人在談，「這很容易想嘛！你們覺得柯文哲跟蔡正元聊天需要透過羅廷瑋嗎？有需要嗎？」

針對有媒體稱徐巧芯爆料「柯文哲假冒」羅廷瑋，與蔡正元聊天找盧秀燕談合作，徐晚間緊急解釋，自己的說法應為，鏡週刊收到的消息來源真實狀況是，柯文哲的某手機設定號碼名稱輸入為羅廷瑋，「有可能是他輸入錯誤，或者是其他原因，也不一定有惡意，至於原因為何應該要問檢調」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／毒舌警嘲諷釀母女雙屍　內湖警再逮2名詐騙車手！
情色教主「摔斷2根肋骨」寫好遺囑！醫師一聽傻眼
柯文哲「遺忘的硬碟」成破口！她嘆恐摧毀民眾黨：黃國昌只是棋子
她26歲就更年期！醫點名「卵巢早衰殺手」：很多年輕人都不覺得
你有領到嗎？　前10月總薪資：6萬1529元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

爆柯文哲假冒羅廷瑋談「柯盧配」？　徐巧芯急澄清：應要問檢調

柯文哲「遺忘的硬碟」成破口！她嘆恐摧毀民眾黨：黃國昌只是棋子

幕後／中共4原因說不出口要軍演　寧把官兵丟海上搖也不要軍心搖

中共持續軍演！綠島驚見國軍S70C直升機起降　畫面曝光

幕後／共軍大量盤踞第一島鏈部署圖看這裡　已佈陣70天！破90船艦

綠想結束協商藍轟薪水小偷　陳玉珍戰柯建銘「年紀大不耐久坐」

林右昌拜會日本立憲民主黨、前日相野田佳彥　「台日情誼超越輸贏」

郭台銘昔日宮鬥女主角分享50歲減齡愛美不受罪 　劉宥彤、蔡沁瑜攜手創業轉戰醫美

王鴻薇嗆求官　姚立明揭兩真相回擊：韓國瑜選市長也邀過我

史雪燕未依法放棄他國國籍！　內政部：無剝奪外配參政權

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

搶不到票！13人KTV取暖開唱 齊COS周董...網：方文山直戳笑點

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

男歌迷拋妻追周董從東京飛來　被指定唱『我不是個好東西』

羅志祥聽聞《娛百》傳收攤：很可惜　被拱攻大巨蛋...他笑：沒辦法啦

《玩很大》人氣比拚周杰倫？　吳宗憲「大實話」全場爆笑

退休建築師顧病妻身心崩潰　抱她從14樓往下丟…自首畫面曝

爆柯文哲假冒羅廷瑋談「柯盧配」？　徐巧芯急澄清：應要問檢調

柯文哲「遺忘的硬碟」成破口！她嘆恐摧毀民眾黨：黃國昌只是棋子

幕後／中共4原因說不出口要軍演　寧把官兵丟海上搖也不要軍心搖

中共持續軍演！綠島驚見國軍S70C直升機起降　畫面曝光

幕後／共軍大量盤踞第一島鏈部署圖看這裡　已佈陣70天！破90船艦

綠想結束協商藍轟薪水小偷　陳玉珍戰柯建銘「年紀大不耐久坐」

林右昌拜會日本立憲民主黨、前日相野田佳彥　「台日情誼超越輸贏」

郭台銘昔日宮鬥女主角分享50歲減齡愛美不受罪 　劉宥彤、蔡沁瑜攜手創業轉戰醫美

王鴻薇嗆求官　姚立明揭兩真相回擊：韓國瑜選市長也邀過我

史雪燕未依法放棄他國國籍！　內政部：無剝奪外配參政權

分手原因第1名「為錢吵架」！糖爹翻轉拜金：先談麵包感情更順利

郭俊麟回台笑稱焦點較少 談WBC資格賽難度高

郁可唯新歌變身老派少女　私下真實面曝光

她肚子痛忍3個月！醫一照「腎臟掉下來了」

快訊／毒舌警嘲諷釀母女雙屍案　內湖警傍晚再逮2名詐騙車手！

爆柯文哲假冒羅廷瑋談「柯盧配」？　徐巧芯急澄清：應要問檢調

新北客家快閃秀12／14登場　百位學生傳統融合街舞唱跳

「神曲製造機」點擊破10億　蕭秉治認「版稅收入超過千萬元」

名醫許景琦出席巴黎精神醫學會議分享研究

廉潔治理成效卓越　新北地政局榮獲透明晶質獎殊榮

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

快訊／中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

幕後／共軍大量盤踞第一島鏈部署圖看這裡　已佈陣70天！破90船艦

獨／賴清德、韓國瑜咬耳朵內容曝　確定請韓國瑜代表參加川普就職

內政部示警：農業發展權入法　將讓農地被判死刑

盧秀燕證實將蓋超級大巨蛋　正在做最終評估

快訊／規模再升級！賴清德出訪返台後　59架共機艦出海擾台

阿妹把大巨蛋唱到晃？遠雄喊放心

川普不表態保衛台灣！　藍委轟：民進黨的希望最終是癡心妄想

綠島驚見國軍直升機頻繁起降！畫面曝光

徐巧芯脫了　穿運動內衣聲援陳玉珍喊女權

黃國昌曝6位被提名人對死刑表態　「大法官就要有這樣的道德勇氣」

桃機周邊大量坦克集結　六軍團：因應敵情威脅

接待陸生團遭提罷免！台大社科院學生會長道歉

警害母女輕生　蔣怒向李西河提4要求

更多熱門

相關新聞

柯文哲「遺忘的硬碟」成破口！她嘆恐摧毀民眾黨

柯文哲「遺忘的硬碟」成破口！她嘆恐摧毀民眾黨

民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案，鏡週刊今（10日）爆料，檢方於柯文哲的「行動硬碟」發現8張尚未曝光的鉅額支票，不法金額累積已超過上億。對此，政治評論員吳靜怡指出，柯文哲只不過把黃國昌當整併時代力量的棋子，還想利用黨中央職權進行政治操作，可能會導致民眾黨因「政治獻金案」而提前崩解。

綠想結束協商遭藍狂轟　陳玉珍舌戰柯建銘

綠想結束協商遭藍狂轟　陳玉珍舌戰柯建銘

王鴻薇嗆求官　姚立明揭兩真相打臉：韓國瑜選市長也邀過我

王鴻薇嗆求官　姚立明揭兩真相打臉：韓國瑜選市長也邀過我

藍批追認期太長　姚立明認同修《戒嚴法》

藍批追認期太長　姚立明認同修《戒嚴法》

柯建銘拄拐杖出席協商　韓國瑜大讚感動

柯建銘拄拐杖出席協商　韓國瑜大讚感動

關鍵字：

國民黨徐巧芯羅廷瑋柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

潮牌外套「萬元殺到2000有找」　一票人驚呆！

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議求禁跳！

終止學生餐！炒飯王冠軍嘆：不是家長吃爽的

「雙子」動向受矚！詹子賢談判縮小範圍

罕病妻拒長照堅持要他顧！夫崩潰抱起丟下14樓亡

今下最大地區曝　最強冷氣團凍3天恐跌破10℃

剛繳費5天…葉瑋庭補習班傳倒閉！29名家長討240萬元

朱育賢告別桃猿　明年轉戰味全龍

大阪隊吞敗　監督讚嘆台灣棒球水準高

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關

他減肥「完全戒澱粉」卻變胖！醫教1招瘦8KG穩血糖

龍婆預言成真？敘利亞殞落　恐爆世界大戰

陳喬恩回台吃米其林「主菜就想走了」！

陳梅慧與「百億洗錢大咖」共用雲端　刑警男友涉內鬼疑雲

更多

最夯影音

更多

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

搶不到票！13人KTV取暖開唱 齊COS周董...網：方文山直戳笑點

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面