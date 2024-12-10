爆柯文哲假冒羅廷瑋談「柯盧配」？　徐巧芯急澄清：應要問檢調

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

《鏡週刊》今（10日）報導，2024總統大選藍白合在君悅飯店破局隔天，柯文哲立刻透過立委羅廷瑋聯繫蔡正元，想找台中市長盧秀燕，企圖創造出「柯盧合」，藍委徐巧芯上政論節目時則說，柯文哲有2支手機，其中一支手機被另外一支手機命名為「羅廷瑋」。徐巧芯晚間則又解釋，並不是說柯「假冒」羅廷瑋，只是推測有可能是他輸入錯誤，或者是其他原因，還是要去問檢調。

徐巧芯今日在《新聞大白話》指出，這個新聞目地讓國民黨支持者覺得盧秀燕和羅廷瑋在選舉時，沒有好好幫新北市長侯友宜，但完全沒有這件事。徐巧芯說，現在檢調在解密柯文哲的手機，柯文哲2支手機被還原後發生一件很奇怪事情，就是A手機輸入B手機的名稱叫做「羅廷瑋」，但羅廷瑋在選前根本不認識柯文哲，柯文哲幫羅廷瑋錄的競選影片是透過蔡壁如請託錄影的，所以羅廷瑋是在今年3月選後才透過民眾黨員與柯文哲有個餐敘，才交換聯絡方式。

徐巧芯說，柯文哲的B手機被A手機設定為「羅廷瑋」，所以檢警就看到「羅廷瑋」在跟前立委蔡正元聊藍白合破局後，是否要去找盧秀燕尋求「柯盧配」機會，那其實是柯文哲和蔡正元這兩人在談，「這很容易想嘛！你們覺得柯文哲跟蔡正元聊天需要透過羅廷瑋嗎？有需要嗎？」

針對有媒體稱徐巧芯爆料「柯文哲假冒」羅廷瑋，與蔡正元聊天找盧秀燕談合作，徐晚間緊急解釋，自己的說法應為，鏡週刊收到的消息來源真實狀況是，柯文哲的某手機設定號碼名稱輸入為羅廷瑋，「有可能是他輸入錯誤，或者是其他原因，也不一定有惡意，至於原因為何應該要問檢調」。