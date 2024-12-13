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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

見柯文哲滿頭白髮　王世堅回憶「他第一次掃街我帶的」嘆4字

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案，台北地檢署11日第10度提訊，柯滿頭白髮的樣子卻掀起外界討論。民進黨立委王世堅直言「不勝唏噓」，當初柯文哲打算從政，第一次掃街是他帶的，「當時我看到的柯文哲，讓我看到一片希望」，和如今的樣子差了十萬八千里。

▲▼北檢第10次提訊民眾黨主席柯文哲。（圖／記者劉昌松攝）

▲北檢第10次提訊柯文哲的畫面。（圖／記者劉昌松攝）

政論節目《新聞面對面》的主持人謝震武提問，柯文哲11日被檢方提訊的時候，準備進偵防車的畫面曝光，有人說他頭髮怎麼白了、變憔悴了等等，是否和當初2014年的柯文哲有所不同？

王世堅坦言，現在和過去的柯文哲真的相差十萬八千里，柯第一次掃街是他帶的，那時候民進黨尚未決定人選，大家也還稱呼柯為柯醫師，「我帶他到迪化街年貨大街，他當時沒有任何助理，也沒有麥克風、大聲公，所以他來（拜）託我，我當然就動員我們的助理，帶著他沿街掃，當時我看到的柯文哲，讓我看到一片希望。」

▲▼柯文哲剃平頭出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▼▲柯文哲先前出庭時，幾乎把頭髮剃光。下圖為柯文哲擔任台北市長期間的畫面。（圖／記者劉昌松攝、ETtoday資料照）

▲▼台北市政府「敬老啟程幸福轉乘」記者會,柯文哲。（圖／記者季相儒攝）

然而，王世堅表示，現在看到柯文哲的樣子，真的是不勝唏噓，「因為過去我們曾經寄望過他」，即便在柯擔任台北市長的8年間，他是柯黑一號，也經常對市政、柯個人的人設提出強烈的質疑和抨擊，但在內心深處，也是有寄望過柯，想著對方是醫師，會有所堅持，應該是沒有問題的。

「他只是愛亂講話、狂妄、傲慢。」王世堅說，本來還以為是這樣，直到看到京華城案爆發，最後他只能用8個字來總結過去柯執政8年的成果，「沒有底氣，只靠運氣。」

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