延續跨國師生情誼　嘉藥與瑪布亞大學共創教育合作新未來

▲嘉南藥理大學與菲律賓瑪布亞大學於9日舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式，簽約儀式由嘉南藥理大學校長錢紀銘與瑪布亞大學執行副校長 Dr. Bonifacio T. Doma, Jr.代表進行簽署。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學與菲律賓瑪布亞大學於9日舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式，這是雙方邁入第13年的合作，簽約儀式由嘉南藥理大學校長錢紀銘與瑪布亞大學執行副校長 Dr. Bonifacio T. Doma, Jr.代表進行簽署，未來兩校將在學術交流、研究計畫及交換學生等多方面合作。

瑪布亞大學成立於1925年，是菲律賓著名的高等教育機構，以工程、資訊技術及建築等專業聞名，為菲律賓培育了大量優秀工程技術人才。該校一直致力於提供高品質的教育並積極推動國際交流合作，與多所國際學校都有著密切交流合作。

值得一提的是，瑪布亞大學助理副校長 Dr. Delia B. Senoro 多年前曾赴嘉南藥理大學參與國際學術交流，嘉藥校長錢紀銘教授正是她當時博士論文的指導老師之一。此次簽署儀式上，師生多年後再度重逢，場面溫馨感人。隨著雙方目前在各自學校擔任行政職務，兩校的合作也從學術交流擴展至校務經驗共享，促進了更深層次的交流。

嘉藥校長錢紀銘表示：「此次與瑪布亞大學的合作，象徵嘉藥在國際學術交流上更進一步。期待雙方未來在教學、研究及學生培育上有更多實質性的成果，讓學生能拓展國際視野，成為具備全球競爭力的人才。」