班班喝鮮奶「師生淪搬運工」　教團建議改刷健保卡領取

▲「班班喝鮮奶」上路以來爭議不斷。（圖／深坑國小提供）

記者楊惠琪／台北報導

農業部與教育部從這學期開始攜手推動「班班喝鮮奶」，因政策倉促上路，衍生冷鏈不足、保久乳大缺貨、教職員和學生淪搬運工等爭議，全國教育產業總工會今（9）日指出，「班班喝鮮奶」政策涉及教師工作條件變更，要求政府應與地方教師工會協議，並主張發放「鮮奶領用券」或以健保卡刷卡領取，解決目前乳品發放亂象。

全教產今發布新聞稿指出，全教總支持挺本土農業，但政策未經妥善規畫，9月開學倉促上路，衍生出學校無冷鏈設備可保存鮮乳、學校教職員工及學生變鮮乳搬運工、學生改領保久乳致放學書包沉重等民怨，讓原本立意良善的政策，卻演變成擾民。

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全教產指出，「班班喝鮮奶」政策要在校園執行，第一線教育人員的工作量勢必增加，也就是教育人員的工作條件會有所變動：而學校教師已改為聘任制多年，教師又可組織工會，涉及教師工作條件的變更，依法應與工會先行協議，要求各地方政府應先與地方教師工會進行協議。

全教產也建議改發「國產鮮奶領用券」或健保卡刷卡方式，讓學生至各地超商、全國連鎖量販等通路商店，領取本土鮮乳製品，可解決學校冷藏設備不足、及額外增加勞力等困窘的現況。

針對學童乳政策爭議不斷，農業部最新回應表示，將滾動檢討，希望未來能以縣市政府有執行意願，且不增加學校行政負擔的方式持續精進改善。