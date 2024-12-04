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台灣「學歐美0體罰」只學半套！網紅曝美國SOP：老師不會孤立無援

▲教室,學校。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

台中市某國小先前爆發師生衝突，事後老師不接受道歉報警，員警則進入校園將小六生帶回派出所，引發軒然大波。對此，百萬網紅Cheap直言，台灣學了歐美的「零體罰」卻只學半套，同時也分享美國處理類似事件的SOP，不禁感嘆「台灣老師真可憐。」

Cheap在臉書發文提到，「其實台灣老師確實可憐，拿一些8+9學生沒辦法，台灣學了歐美的零體罰，但人家背後的SOP卻沒學到，又只學半套。」

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他接著指出，美國在面對這類學生時，有一套完整的SOP，舉凡考試作弊、打架或對老師飆罵，每間學校基本上都會有「In-School Suspension」，簡稱ISS，類似台灣的訓導處，外觀跟一般教室沒兩樣，裡面有身材壯碩的老師，全天候支援，只要學生犯錯了都會被送到該處，除了給予適當處罰，同時也避免他們學業落後。

再來是「Detention（留校察看）」，不守規矩的學生放學後會多待2小時，他們必須打電話跟家長說明，留校的原因和處罰內容，這段時間內，學生不能使用任何電子產品，必須安靜地完成分配的作業，同時一樣有身材壯碩的老師在旁輔導，家長甚至要每天到學校，接他不守規矩的孩子，若還是不受教，周六就必須進行愛校服務。

▲▼台中地院,司法大廈,地檢署,台中地檢署,法官（圖／記者許權毅攝）

▲台中地院少年法庭。（圖／記者許權毅攝）

如果情況更嚴重，例如打同學、打老師等，則面臨「Out-of-School Suspension（校外停學）」，可能幾天到幾周內都不能到校，必須在家自習，駕照還會被吊扣幾個月；最後才是退學，而其他學校可能不敢收，這會召開多場聽證會，非不得已不會到這一步。

Cheap認為，「美國人所有的處罰，都是要讓學生意識到他們做錯了，給予他們時間和機會，進行反思和改進，並保護其他學生不被干擾，通報學生的家長去處理，再沒有效果，社會局會介入，如果涉及刑法的，如偷竊、傷害罪等，那就法院見。美國老師的責任，就是第一時間通報，給校長或家長處理，接著照SOP跑，美國這套不一定有用，但至少讓老師不會孤立無援。

最後，Cheap也直言，反觀台灣，將過去的「體罰」拿掉，卻把管教責任全推給老師，好像跟學校、家長都無關似的，「台灣老師一人要管30幾個學生，難怪台中老師會氣到報警，還是該想想怎麼改進吧！」

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