送走最後一屆畢業生！特教師林映汝癌逝　網友淚送：人間菩薩

▲林映汝在臉書記錄抗癌歷程，感動無數網友，讚頌她是人間菩薩。（圖／翻攝林映汝臉書）

記者楊惠琪／台北報導

「只要還能呼吸，我就會微笑直到最後一刻。」新北特教學校老師林映汝，投入特教20多年，去年罹患乳癌仍不放棄教職，一邊抗癌，一邊教書，直到送走最後一屆畢業班才全力治療，但仍不敵病魔，昨日病逝，享年48歲。林映汝在臉書記錄抗癌歷程，最後發文記錄停留進入安寧病房首日，卻仍樂觀說「取得通往另一個世界門票」，臨終前完成器捐遺願，遺愛人間，讓網友心疼淚送，讚頌她是：「人間菩薩」。

林映汝就讀高中時，看到電視關於特教老師的專題報導，便立下志向要當一名特教老師，彰化師範大學特教系畢業後就投身特教，後來自己的兒子也被診斷是患有自閉、過動、妥瑞症的星星兒，離婚後獨自帶著兒子北上定居就醫，從學校到家中，林映汝幾乎24小時都活在特教的世界中。

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同時身為特教老師與星星兒的家長，讓林映汝更能體會特教生在成長、求學、就業過程面臨的挑戰，她把教室打造成廚房，設計烹飪課程，訓練中重度智能障礙學生買菜、切菜、煮菜，親手做便當販售，讓學生在畢業後也能有生活自理能力。林映汝對教學的投入，讓她獲得112年度杏壇芬芳獎得主、今年更獲選新北影響力人物，上月還坐著輪椅親自上台領獎。





▲林映汝上月才獲頒新北影響力人物。（圖／翻攝林映汝臉書）

林映汝的哥哥林詠珍接受《ETtoday新聞雲》採訪指出，去年初映汝接受健康檢查發現罹患乳癌二期，儘管手術開刀成功，但癌細胞不斷復發、蔓延，病程來得又急又快，讓許多名醫都束手無策，脫離醫學教科書正常狀態，各種療法與藥物都無效，最後只能轉介到安寧病房。

林詠珍指出，映汝發現罹癌後，仍堅持一邊抗癌、一邊教學，每周維持上課4天，儘管化療後體力虛弱、掉光頭髮，帶著助行器、氧氣瓶也要到校上課，就是為了要把這屆高三學生帶到畢業，直到今年6月看著學生畢業後，她才專心抗癌。





▲直到送走最後一屆畢業生，林映汝才專心抗癌。（圖／翻攝林映汝臉書）

林詠珍說，醫生宣布治療失敗後，映汝只有傷心難過一個晚上，隔天依舊微笑面對，臨終她與曾經教導過的學生道別、不忘耳提面命，也完成器官捐贈，「只要還有一點餘光，她都還想努力照亮這個世界」，留下的遺願是希望大家帶著笑容送她遠行。





▲林映汝罹癌仍堅持每周到校上課4天。（圖／翻攝林映汝臉書）

「我在安寧病房裡，會繼續微笑面對每天，願所有病友，一起燦爛微笑。」林映汝的臉書有2萬多人追蹤，她在臉書記錄教學、分享抗癌歷程，一直記錄到自己進入安寧病房首日，臨終前也不忘拍下自己最後的燦爛微笑。

從一個單親媽媽獨立撫養特殊兒，到罹癌飽嚐治療之苦，林映汝總是樂觀說：「無論面臨的狀況，再怎樣艱難，自己絕對不能放棄自己，只要還能呼吸就會微笑。」林映汝用生命寫下的文字，感動無數網友，讚頌她是「人間菩薩」，也有網友說：「謝謝您曾經來過這個世界。」





▲林映汝說：「只要還能呼吸，就會微笑直到最後一刻」。（圖／翻攝林映汝臉書）