嘉南藥理大學攜手中信　成立「台灣智慧醫藥管理大學聯盟」

▲嘉南藥理大學、中信金融管理學院及中信科技大學為培育台灣智慧醫療管理領域人才，4日下午宣布成立「台灣智慧醫藥管理大學聯盟」，於嘉南藥理大學正式簽署合作備忘錄。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學、中信金融管理學院及中信科技大學為培育台灣智慧醫療管理領域人才，4日下午宣布成立「台灣智慧醫藥管理大學聯盟」，於嘉南藥理大學正式簽署合作備忘錄，由嘉南藥大副校長洪瑞祥、中金院教務長蔡惟鈞與中信科大教務長黃啟明共同簽署合作備忘錄。

未來三校將共同開設「智慧醫療管理學分學程」，在教學與研究領域共享資源，積極尋求國際合作機會，致力於智慧醫療管理的學術與產業發展，為台灣智慧醫療管理領域培育專業人才。

此次合作備忘錄由嘉南藥理大學智慧生活學院、中信金融管理學院及中信科技大學半導體工程學院共同合作，將針對醫療產業管理、醫療數據分析、長照資源整合及人工智慧等四大關鍵領域進行課程設立與合作，提供三校研究生修讀。

嘉南藥大副校長洪瑞祥表示，嘉南藥理大學以藥學起家，致力於推動「藥食粧安」、「智慧健康」及「資源永續」等領域的創新發展。隨著智慧醫療與數位健康成為全球未來的重要趨勢，此次聯盟的成立正是邁向智慧健康照護與管理的重要一步。透過三校合作充分發揮各自的學術與產業優勢，從醫療管理、數據分析到人工智慧的應用，培育具備全方位智慧醫藥管理專業技能的優質人才，為台灣的智慧醫藥管理產業注入新活力。

中金院教務長蔡惟鈞指出，中金院智慧健康管理碩士學位學程是從智慧醫療數據分析、醫療暨健康產業法規等專業課程出發，期望未來加入聯盟後，匯集三校的優勢資源，創造多元且豐富的學習環境，提升學習深度與廣度，讓學生獲得更多專業訓練與實務經驗，成為具備智慧健康照護專業知識與技能的優秀醫療服務產業管理人才。中信科大教務長黃啟明則表示，中信科大機械工程系原有開設輔具機械設計製作相關課程，盼在聯盟中提供硬體專業，同時也能使校內師生更了解健康照護場域的實際需求，設計出更符合實際應用的輔具。

三校未來將匯集各自的學術與研究資源，為學生創造多元且豐富的學習環境，以提升在智慧健康照護與醫療管理方面的學習深度與廣度。透過跨校合作，將攜手培養具備智慧健康照護專業知識及全方位技能的醫療服務產業管理人才，推動智慧醫療的未來發展。