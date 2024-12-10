歲末年終溫暖送愛　連鎖餐飲集團購90箱蔬果助庇護工場

▲歲末寒冬送暖!集團總經理陳毅航購90箱蔬果支持蓮心園，邀約外界給予溫暖 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

歲末寒冬送暖！位在台南的蓮心園庇護農藝工場，因受先前風災影響，農損加上設備損壞，期盼外界幫忙，國內一家知名餐飲連鎖集團得知，力挺採購90箱季節蔬菜支持，邀約國人一起幫助弱勢，在這歲末年終之際，能夠讓他們感受來自社會各界的溫暖。

國內一家知名餐飲連鎖集團邀集旗下愛吃會員一起呷菜做愛心，為推廣蓮心園庇護農藝工場的季節蔬菜箱，饗賓集團總經理陳毅航說，蓮心園季節蔬菜箱是庇護農藝工場的員工，親手栽種且無毒，由饗賓發起購買，希望能幫助身障者就業，讓他們可以看到自己的價值。

▲歲末寒冬送暖!集團總經理陳毅航購90箱蔬果支持蓮心園，邀約外界給予溫暖 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

蓮心園庇護農藝工場所生產的季節蔬菜箱，是庇護農藝工場12位庇護員工，親手栽種收成的無毒蔬果，透過這樣的工作訓練，讓庇護員工能學習成長，並減輕家庭經濟負擔，增加身障者的自我成就。季節蔬菜箱內含五包不同品項的蔬菜，每包重量約250克，均採冷藏配送，確保蔬果新鮮度，在農場負責包裝銷售的菁菁，對於自己生產的蔬果相當自豪，最大願望就是希望能一次賣出20箱，盼外界支持。