綠色運動成效！高雄運發局首場自行車碳盤查　能讓轎車環島169圈

▲高雄運發局長侯尊堯頒發感謝狀給呈祥保經董事長黃奕綱。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府運動發展局10月中舉辦「2024高雄自行車百K挑戰賽」，為全台首場自行車碳盤查賽事，宣告碳足跡查證結果，精算總碳排放為37,087.858kgCO2e（二氧化碳當量），碳排總量可讓一輛小客車環島約169圈。未來將以此賽事為基準逐年降低碳排放量，達到綠色賽事及共同倡議2050年淨零碳排目標。

運發局長侯尊堯表示， 高雄市領先全台制定《高雄市淨零城市發展自治條例》並設置淨零學院，並以AI科技和綠能雙軸心帶動發展，推動「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」和「社會轉型」等四大策略，邁向2050年淨零排放目標。

因此，「2024高雄自行車百K挑戰賽」申請碳足跡排放量的計算，全面涵蓋五個面向，包含選手補給、醫療救援、賽事軟硬體（如裝備運輸及會場佈置）、賽事獎典（如賽衣、獎牌、完賽禮）以及廢棄物處理等環節。此外，賽事依據ISO 14067 : 2018產品碳足跡國際標準認證，完整驗證賽事的各個過程，確保其符合碳足跡管理的國際規範，為未來減少賽事碳排放奠定堅實基礎。

▲呈祥保經團隊參與2024高雄自行車百K挑戰賽，策劃2025年為公司「永續保險元年」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

運發局特別感謝自行車賽事碳足跡查證的綠色推手，包括亞瑞仕國際驗證、輔導顧問旭浩國際，以及倡議夥伴呈祥保經。亞瑞仕國際驗證董事長陳勁宇表示，本次推動全台首場碳足跡查證的自行車賽事，為積極響應聯合國永續發展目標，亞瑞仕國際驗證致力於實現低碳與零碳願景，期望透過賽事推動綠色轉型，為環境保護貢獻力量。

呈祥保險經紀董事長黃奕綱號召全體員工共同參與減碳行動，承諾未來將積極推動實施減碳與減排措施。黃奕綱表示，策劃2025年定為「永續保險元年」，正式將聯合國環境規劃署的「保險業永續原則」（PSI）納入經營決策核心，強化公司在環境議題上的影響力，並號召保戶與商業夥伴一同重視環境保護與風險管理，推動未來的低碳解決方案。