扛不住！工程師菜鳥「領薪先噴3萬」　網見1開銷驚：快脫離

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人認為竹科工程師年薪破百萬，生活不愁吃穿。有竹科新鮮人表示，他剛做滿一年，可存款卻沒有很多，「即使都賣肝了，還是覺得月底好像存不到什麼錢。」每個月領到薪水就要先噴3萬塊，扣一扣有時一個月存不到1萬塊，「有時候真的壓力超大。」不過，看到他的開銷後，一票網友秒開勸，「你不切就是讓你的人生毀掉，早點脫離吧！」

原PO在Dcard發文「每個月的開銷實在有點嚇人」，自己是「竹科賣肝新鮮人」，剛工作滿一年，但存款不多。「每個月領到薪水，首先就要先噴掉30k了」，包括8000塊的房租、7000塊的學貸以及1萬5的孝親費，「原本孝親費要給20k，後來因為要開始還學貸才減少至15k，每次給完都會懷疑人生。」

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他透露，父母其中一人已退休、收入不足，他也不得不成為家中經濟支柱，「現在整個家是慢慢的讓我在扛了。」除了固定支出，原PO還有每月1萬4至1萬5的信用卡費，主要是之前購買家具與3C產品的分期付款。

他表示，雖然下個月可結清其中七成，但當月若無額外開銷，最多只能存1到2萬，有時甚至不到1萬，「有時候真的壓力超大，就會花些錢買點快樂…不然身心真的已經扛不住，也有在看身心科吃藥控制」，感覺離買房也很遙遠。

看到貼文後，就有網友直勸原PO，「爸媽回去上班吧！沒錢退什麼休」、「孝親費佔比太高，而且你都有學貸了，代表父母也沒幫什麼忙」、「現在身心狀況都不好了，真的不要硬扛家裡那些有的沒的，減少孝親費的支出吧」、「有時候冷血一點會比較好過，先顧好自己吧！」