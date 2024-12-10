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從小就很省！出社會「月薪7萬」還是不敢花　網有感：好像都會這樣

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲會不會因為開始賺錢而改變花錢習慣？（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

出社會、開始賺錢後，會改變花錢習慣嗎？近日就有網友發文透露，因為他們家的經濟狀況不是很好，所以她就比較省，不過出社會後，即便她月薪有7萬，卻還是不太敢花錢，大家開始賺錢之後，會對自己好一點嗎？貼文曝光後，引起討論。

女網友在Dcard上，以「會因為薪水改變生活嗎」為標題發文，提到學生時代時，因為家裡的經濟狀況不算好，所以她都是自己打工，每個月的生活費落在6000元至8000元。也因為這樣，她一直都比較省一點，很少買衣服，也不太會有娛樂方面的花費。

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後來出社會了，原PO的薪水有7萬元，但她卻還是不太敢花錢，就連要不要點湯都會想很久。身邊的朋友總說，開始賺錢後就可以對自己好一點，原PO雖然認同，但卻還是花不下去，大家賺錢後，真的都會對自己好一點嗎？

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我也是都不敢花錢，雖然我薪水沒你多，好像不少被窮養的孩子都會這樣」、「這不是應該的嗎？花錢就應該花在關鍵處」、「跟你有同樣的狀況，小時候也算是窮養長大的，現在出社會工作後，也是沒什麼娛樂的開銷」、「這樣很好啊，誰知道以後會發生什麼事，省一點為妙」、「會，程度大概是原本喝茶類飲料，現在可以無負擔喝鮮奶茶了，但加珍珠還要想一下」。

也有網友表示，「我覺得還是適時花自己想花的錢，對身心比較健康，別匱乏感一輩子」、「出社會工作後，第一月的薪水我完全犒賞自己，犒賞自己的努力，購買工作中需要的筆電和工作服，也告訴自己已經（有）能力讓生活品質提升。之後沒有月光，也沒有拮据，有動力繼續工作，也能有經濟投資，試試看對自己好一點」。

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