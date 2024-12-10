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穿牛仔褲上班！同事搖頭「沒女人味」會沒人要　她聽傻：怎麼回擊

▲牛仔褲,女子,褲子,緊身褲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO習慣穿牛仔褲上班。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多公司沒有規定要穿制服，所以員工就可以自由穿搭。近日有網友發文透露，她很習慣穿牛仔褲上班，但卻沒想到這樣的打扮卻被同事議論，說她應該穿裙子，否則沒有女人味，遇到這種狀況要怎麼回擊？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「同事很沒有女人味」為標題發文，提到她上班通常都是穿著普通上衣和牛仔褲，而會選擇牛仔褲，就是因為她不喜歡穿裙子。然而，其他同事看到後，卻當面評論她穿得不好看，認為她應該穿裙子，否則會沒有女人味，年紀大了也不會有人要。

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原PO透露，她才剛畢業，是同事中年紀最小的，聽到這些話之後，實在覺得很不舒服，她穿什麼，到底和其他人有什麼關係？雖然她當下沒有特別說什麼，但她還是想知道，如果之後又被評論，能夠怎麼反擊？

▲褲子,長褲,牛仔褲,短褲,服飾 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「就回說我就喜歡打扮的年輕一點呀～怕說打扮的太有女人味會像阿姨」、「我上班都穿超醜、素顏，是說沒有在意的人，穿怎麼樣是我的自由」、「我也是每天牛仔褲上班的人，有些阿姨上班超閒、管超寬，之前被問過怎麼上班穿的鞋子就只有三雙在交換穿而已」、「這種你就算改變穿著一樣被嫌棄，她們只是想找個話題說你而已」。

也有網友建議，「職場就是在演戲啦，如果你想要這份工作做得久一點，不要回擊，要反過來稱讚他們轉移焦點，才能快速融入環境」。

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