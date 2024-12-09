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印尼媳婦戀上烏克蘭工程師　幫忙運2.4公斤海洛因來台遭重判

▲3名泰籍男子今年11月受運毒集團委託，以觀光名義自泰國入境，行李中被查出以布匹夾帶一級毒品海洛因多達15公斤，市值逾3000萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲海洛因示意圖，非當事案件。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

從印尼嫁來台灣將近20年的舒姓女子，先生過世後，她在網路認識自稱在烏克蘭打仗的工程師「Daniel」後，大談網路戀情，「Daniel」誘騙舒女前往泰國幫他運送2.4公斤多的海洛因來台，結果被海關查獲，法院審理後依運輸一級毒品罪，重判舒女徒刑16年。

舒女是在2005年嫁來台灣，丈夫於4年前離世後，由她在台獨自撫養兩名孩子長大，去年底，舒女在通訊軟體上認識自稱在烏克蘭打仗的工程師「Daniel」後，墜入情網，「Daniel」誆稱自己在戰場受傷，被迫在土耳其醫院休養，希望舒女可以幫他一些忙。

墜入愛河的舒女不疑有他，今年2月間先到歐洲幫「Daniel」運送了「衣服樣品」到日本，今年5月間，「Daniel」又請舒女幫忙，從泰國運送服裝樣品來台，舒女答應後，搭機前往曼谷，取得「Daniel」口中的服裝樣品後，再搭機回到台灣，結果入境過海關時被發現提袋有異，查驗發現是海洛因，總重達2.4公斤多。

法院審理時，舒女辯稱她和「Daniel」是男女朋友，因為相信他且兩人已計畫結婚，所以才依照「Daniel」指示從泰國帶著提袋入境，根本不知道提袋夾層內藏有毒品。

但法官發現，舒女在今年2月前往歐洲、日本時，行程與泰國行相仿，都必須在飯店等候樣品送到，當時兩個孩子也覺得行程怪怪的，舒女也曾質問過「Daniel」，卻仍選擇幫他運送樣品，有違常情。

而且舒女跨國運送服裝樣品的行為毫無技術需求，對方卻願意支付高昂機票、飯店費用，事成之後還願給予美金1萬元報酬，大約舒女10個月的月薪，且舒女在泰國時，還曾上網查詢運毒減刑的新聞網頁，可見她是為貪圖獲利，才前往泰國運毒，具有運輸一級毒品的不確定故意，依法判刑16年，全案可上訴。

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