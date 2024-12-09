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讀完書就工作「一生被錢追著跑」　他嘆普通人很可悲！網爆共鳴

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲原PO覺得普通人的一生很可悲。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友發文表示，一個普通人的一生，通常就是認真念書，然後畢業後工作，不斷被錢追著跑，若與有錢人相比，就顯得諷刺，大家不覺得普通人的一生很可悲嗎？貼文曝光後，引起共鳴。

有網友在Dcard上，以「沒人發現普通人的一生很可悲嗎」為標題發文，提到對普通人來說，這一生就是不斷被錢追著跑，大多是小時候認真讀書，長大後工作，然後努力了數十年，才可以開始享受人生。

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原PO接著說，如果原生家庭有錢一點的話，則可以從小培養興趣，也不太用煩惱人生，因此兩者相比，就讓他覺得普通人很可悲，大家不覺得自己就是不斷被錢追著跑嗎？

▲▼舉牌工,舉牌人,打工,工資,臨時工,派遣工,非典型就業,勞工,房地產廣告,戶外工作者,勞動人權,紓困,假承攬真僱傭,日薪,二度就業,弱勢勞工。（圖／記者李毓康攝）

▲如果不是特別有錢，通常會要工作好幾年才可以開始享受。（示意圖／記者李毓康攝）

貼文曝光後，掀起網友共鳴，「認同，不過每次提到這種話題就會有人說什麼人生本來就是不公平的之類的言論，誰不知道？但心中就是覺得很賭爛」、「我最近從職場得到的體悟就是，再怎麼認真和優秀，升遷的時候還是看關係，所以我連身為一個普通人最後努力的動力都沒了」、「是大家都發現了，無能為力 」、「認同，最可悲的是，明明也在自己的道路上努力著，還要被家裡有錢的家庭、父母跟小孩嘲諷」。

也有網友回應，「所以身為普通人的我決定不再生下一代了」、「不會啊，還是會有很多小確幸發生，不高的物欲、容易滿足的心態、不隨意去比較、美滿的家庭，這樣就很好了」、「所以不婚不生真的很聰明，用長大後的人生補償小時候的自己」。還有網友說，「醫院走一圈，覺得比財富更可貴的是健康。之前椎間盤突出躺床一個禮拜下不了床，下床第一刻我只覺得，跟大富大貴比起來，我只想一生健康無大病大痛」。話題引發討論。

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