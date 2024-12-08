竹科男「幹走同事下午茶」回家吃光！偷走2片雞排代價超慘

▲陳姓工程師偷走同事的雞排，帶回家吃光光，同事氣得報警。（示意圖／記者許力方攝）



記者柯振中／綜合報導

新竹一名陳姓工程師去年看見同事小武（化名）桌上有雞排、紅茶等餐點，誤認為是公司發放的下午茶，於是直接帶回家吃。怎料小武發現餐點消失，氣得詢問同事、陳男，並且報警提告，最終陳男被依竊盜罪處拘役10天，得易科罰金1萬元，得不償失。

根據判決書內容，陳男與小武是同事關係，2023年5月某天的下午5點30分，他發現小武桌上放了價值約260元的2份雞排、2份紅茶，因為現場無人看管，他以為是公司發放的下午茶，便直接帶回家，並且全部吃光。

過了約30分鐘，小武回到座位，發現雞排與紅茶不翼而飛，隔天於是詢問了辦公室同仁、陳男，得知下午茶被偷走以後，氣得報警處理。

▲陳姓工程師偷走同事的雞排、紅茶，帶回家吃光光，同事氣得報警。（示意圖／記者趙于婷攝）



對此，陳男在警詢中坦承，確實沒有經過小武的同意，就拿走桌上的雞排、紅茶，但那是因為誤以為是公司請的下午茶，也以為小武與另一名同事已下班回家，所以才會把餐點拿走。

不過，有其他同事證稱，公司統一發放的下午茶，與小武請客吃雞排的下午茶，模式有所不同，其中公司下午茶會放在空桌，且陳男平常就有順手牽羊、多拿公司下午茶的習慣。

新竹地院考量，陳男最終坦承犯行，但至今未與小武達成和解，衡量了陳男的智識程度、家庭狀況等條件後，依照竊盜罪判處拘役10天，可易科罰金1萬元，並追徵2份雞排、2杯紅茶的價額，全案仍可上訴。