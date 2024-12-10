　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義高工全國工業類學生技藝競賽　奪12金手獎12優勝

▲▼113年全國工業類學生技藝競賽嘉義高工勇奪12金手獎12優勝佳績。（圖／嘉義高工提供）

▲113年全國工業類學生技藝競賽嘉義高工勇奪12金手獎12優勝佳績。（圖／嘉義高工提供）

記者翁伊森／嘉義報導

113學年度全國高級中等學校工業類學生技藝競賽，嘉義高工勇奪12金手獎12優勝佳績，尤以機器手臂技術職類競賽蟬聯第一名，表現十分亮眼。

本次競賽，共有來自123所學校970位選手一同大展身手，角逐金手獎殊榮。嘉義高工獲得12金手獎項目包括機器手臂技術第一名2位、汽車噴漆第一名、以及多項第二名與第三名。相較於以往，表現大幅進步，凸顯出在技職領域的競爭力持續提升。

機器手臂技術職類競賽自開辦以來，嘉義高工一直保有第一名成績，此次在電機科陳敏雄主任及劉榮輝老師的指導下，蟬聯第一名，延續了學校在該領域的強大實力。

▲▼113年全國工業類學生技藝競賽嘉義高工勇奪12金手獎12優勝佳績。（圖／嘉義高工提供）

此外，汽車噴漆項目也是嘉義高工的亮點。指導老師鄭錦翰老師帶領選手洪苡哲奪得金牌，洪苡哲來自台南市白河區，憑藉精湛的技術在全國賽中脫穎而出，為學校贏得榮譽。他的父母得知消息後非常高興，並表示當初支持孩子選擇全國唯一的塗裝科是正確的，並灌輸他「只有專業技術在身，才是你無法被取代的競爭力」，如今不負期望，成功奪金。

家具木工項目亦取得不錯成績，室設科張永昌老師與侯志慶老師延續今年九月學生在法國里昂國際技能競賽中獲得的金牌氣勢，在此職類中再奪得雙金手獎，擦亮木都的技藝招牌，展現出無可挑戰的工藝水準。這些成績不僅印證了嘉義高工在技藝競賽中的優秀表現，也展現了學校培養出的一批又一批技術精湛、表現卓越的學生。

校長陳瑞洲表示，嘉義高工是全國技職教育的指標學校，百年來培育出無數優秀人才，學生對指導老師交代的每一項技能項目都能勤加練習，發現問題並想辦法解決問題，當遇到瓶頸時老師也都很有耐心指導及輔導學生，充分發揮嘉工人精神。感謝本校家長會、校友會等強而有力的後盾長期以來對學校的協助與支持，更感謝老師辛勞的付出和學生的共同努力，才能得到如此優異的成績，未來，學校將繼續秉持專業精神，為國家的工業發展培育更多人才。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／高雄工人清洗太陽能熱水器　慘被電死
以軍深入敘利亞「逼近首都」！　距大馬士革僅剩25km
快訊／清大整併中華大學！校務會議全票通過
20歲喪屍車手「詭異燦笑」　她捧80萬現金面交
謝宜容現況曝光！　身形消瘦
快訊／台中港外油輪擱淺　陸船員跳海遺體尋獲
大屠殺！比特幣暴跌「59萬人爆倉」清算逾552億元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

豔驚四座　台南蘭花火鶴花首度參展東京國際花道博覽會　

竹山秀傳醫院投入資源　鹿谷鄉農民診所升級失智照護據點

2024第六屆「創業歸故里」　雲林回鄉之路創歷年競賽佳績

18年心願接力333份祝福　虎尾非營利幼兒園傳遞永續愛心

嘉義失智長者走失跌落夾縫 　警消出動破壞機具救援緊急送醫

斗南警分局舊廳舍變身古蹟餐廳　打造文化新地標

嘉義高工全國工業類學生技藝競賽　奪12金手獎12優勝

祀典大天后宮及全台媽祖功德會捐贈救災車輛裝備　黃偉哲謝善舉

雲林移民署攜手文觀處推廣東南亞語言文化

綠色運動成效！高雄運發局首場自行車碳盤查　能讓轎車環島169圈

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

搶不到票！13人KTV取暖開唱 齊COS周董...網：方文山直戳笑點

男歌迷拋妻追周董從東京飛來　被指定唱『我不是個好東西』

羅志祥聽聞《娛百》傳收攤：很可惜　被拱攻大巨蛋...他笑：沒辦法啦

退休建築師顧病妻身心崩潰　抱她從14樓往下丟…自首畫面曝

《玩很大》人氣比拚周杰倫？　吳宗憲「大實話」全場爆笑

豔驚四座　台南蘭花火鶴花首度參展東京國際花道博覽會　

竹山秀傳醫院投入資源　鹿谷鄉農民診所升級失智照護據點

2024第六屆「創業歸故里」　雲林回鄉之路創歷年競賽佳績

18年心願接力333份祝福　虎尾非營利幼兒園傳遞永續愛心

嘉義失智長者走失跌落夾縫 　警消出動破壞機具救援緊急送醫

斗南警分局舊廳舍變身古蹟餐廳　打造文化新地標

嘉義高工全國工業類學生技藝競賽　奪12金手獎12優勝

祀典大天后宮及全台媽祖功德會捐贈救災車輛裝備　黃偉哲謝善舉

雲林移民署攜手文觀處推廣東南亞語言文化

綠色運動成效！高雄運發局首場自行車碳盤查　能讓轎車環島169圈

執政黨國會杯葛「罷免尹錫悅」！　韓民眾怒砸雞蛋、寄送喪禮花環

HOLA推石墨烯系列「升溫8度C」　台隆祭保暖小物優惠

遭黃金鼠啃咬！30天小象龜重傷　飼主留信失聯：求醫生大人救牠

陸港監管機構傳要求投行　幫助陸企更快在香港上市

快訊／高雄工人清洗頂樓太陽能熱水器　慘被電死

日首相官邸男職員「性侵2國中少女」　誘車震拿4000日幣打發人

中美角力波及台灣？　李詩欽：科技業龐大優勢或能疏解

【廣編】電通行銷傳播集團榮膺大中華區年度代理商重磅榮耀

隋棠看「高鐵潑水事件」認：不覺得媽媽有錯　曝兒被強迫拍照過程

台美21世紀貿易倡議跨大步　安永會計師：2大亮點最吸睛

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

地方熱門新聞

20人親友團小琉球旅遊　用餐後7人就醫

台中將蓋大巨蛋！盧秀燕曝喜訊

新北3快速公車試辦不停靠「高公局站」

江蕙攜手全聯捐心肺復甦機　提升偏鄉醫療服務

台東大學與台東馬偕簽署護理學系合作協議

「嘉義市國際管樂節」金獎陣容曝光

2025台中十大伴手禮出爐　特色甜點、文創好物全入列

新住民參觀總統府　覺得很珍貴　

德基水庫蓄水淹沒原保地　陳情30年終獲補償

柴犬迷途南警熱心步行協助找到飼主平安返家

桃園凍卵營養補助金編列1000萬元　執行僅286萬

徐榛蔚攜手傅崐萁赴港推廣　花蓮直航香港開創國際觀光新局

黃敬平批桃4區　日照服務涵蓋率僅三成

桃園發布宇宙版吉祥物　網友喊真香

更多熱門

相關新聞

超級明星臉！嘉義高工驚見少年版大谷翔平

超級明星臉！嘉義高工驚見少年版大谷翔平

協助道奇隊拿下今年美國職棒世界大賽總冠軍的棒球球星大谷翔平，是當今大聯盟家喻戶曉看板人物，國外也有「誰長得像大谷」的趣味競賽，冠軍可拿到17美元的獎金。然而在嘉義高工籃球隊也有一臉孔神似大谷的中鋒球員黃秉程，不僅臉孔，甚至連身高及塊頭都跟大谷一樣強壯，唯一不同就是一個擅長打棒球，一個熱愛打籃球，但球場上的表現都一樣厲害。

不忍父親噴撒農藥傷身　黃博文投身化工領域奪「金手獎第一名」

不忍父親噴撒農藥傷身　黃博文投身化工領域奪「金手獎第一名」

全國高中學校工業類技藝競賽　獎金及獎品總金額超過1500萬元

全國高中學校工業類技藝競賽　獎金及獎品總金額超過1500萬元

嘉義高工國立科大錄取率破八成

嘉義高工國立科大錄取率破八成

嘉義高工鄔心語　奪全中運1萬公尺金牌

嘉義高工鄔心語　奪全中運1萬公尺金牌

關鍵字：

嘉義高工全國高級中等學校工業類學生技藝競賽

讀者迴響

熱門新聞

快訊／中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議求禁跳！

潮牌外套「萬元殺到2000有找」　一票人驚呆！

終止學生餐！炒飯王冠軍嘆：不是家長吃爽的

罕病妻拒長照堅持要他顧！夫崩潰抱起丟下14樓亡

剛繳費5天…葉瑋庭補習班傳倒閉！29名家長討240萬元

今下最大地區曝　最強冷氣團凍3天恐跌破10℃

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關

大阪隊吞敗　監督讚嘆台灣棒球水準高

朱育賢告別桃猿　明年轉戰味全龍

他減肥「完全戒澱粉」卻變胖！醫教1招瘦8KG穩血糖

陳梅慧與「百億洗錢大咖」共用雲端　刑警男友涉內鬼疑雲

退休建築師顧病妻崩潰　抱她從14樓往下丟再自首

年末發財啦！「5生肖」12月財運一路旺到年底

一片肉色！泰100男同志大開「性愛毒趴」被逮

更多

最夯影音

更多

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面