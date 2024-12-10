嘉義高工全國工業類學生技藝競賽　奪12金手獎12優勝

▲113年全國工業類學生技藝競賽嘉義高工勇奪12金手獎12優勝佳績。（圖／嘉義高工提供）

記者翁伊森／嘉義報導

113學年度全國高級中等學校工業類學生技藝競賽，嘉義高工勇奪12金手獎12優勝佳績，尤以機器手臂技術職類競賽蟬聯第一名，表現十分亮眼。

本次競賽，共有來自123所學校970位選手一同大展身手，角逐金手獎殊榮。嘉義高工獲得12金手獎項目包括機器手臂技術第一名2位、汽車噴漆第一名、以及多項第二名與第三名。相較於以往，表現大幅進步，凸顯出在技職領域的競爭力持續提升。

機器手臂技術職類競賽自開辦以來，嘉義高工一直保有第一名成績，此次在電機科陳敏雄主任及劉榮輝老師的指導下，蟬聯第一名，延續了學校在該領域的強大實力。

此外，汽車噴漆項目也是嘉義高工的亮點。指導老師鄭錦翰老師帶領選手洪苡哲奪得金牌，洪苡哲來自台南市白河區，憑藉精湛的技術在全國賽中脫穎而出，為學校贏得榮譽。他的父母得知消息後非常高興，並表示當初支持孩子選擇全國唯一的塗裝科是正確的，並灌輸他「只有專業技術在身，才是你無法被取代的競爭力」，如今不負期望，成功奪金。

家具木工項目亦取得不錯成績，室設科張永昌老師與侯志慶老師延續今年九月學生在法國里昂國際技能競賽中獲得的金牌氣勢，在此職類中再奪得雙金手獎，擦亮木都的技藝招牌，展現出無可挑戰的工藝水準。這些成績不僅印證了嘉義高工在技藝競賽中的優秀表現，也展現了學校培養出的一批又一批技術精湛、表現卓越的學生。

校長陳瑞洲表示，嘉義高工是全國技職教育的指標學校，百年來培育出無數優秀人才，學生對指導老師交代的每一項技能項目都能勤加練習，發現問題並想辦法解決問題，當遇到瓶頸時老師也都很有耐心指導及輔導學生，充分發揮嘉工人精神。感謝本校家長會、校友會等強而有力的後盾長期以來對學校的協助與支持，更感謝老師辛勞的付出和學生的共同努力，才能得到如此優異的成績，未來，學校將繼續秉持專業精神，為國家的工業發展培育更多人才。