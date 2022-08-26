嘉義高工錄取國立科大破八成　化工、電子兩班全上國立

▲嘉義高工考取國立大學錄取率破8成 。（圖／嘉義高工提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義高工111年四技二專升學成績揭曉，在全校師生共同努力下，國立科大錄取率達81%。其中更包括第一志願台灣科技大學32人、台北科技大學52人、雲林科技大學75人等國立科大，升學成績亮眼。

電機科陳相佑同學注重學術科能力培養，參加全國機器人競賽多元能力獲肯定更錄取國立清華大學學士班，當初國中會考4A+的他捨棄市區明星高中，與家人討論後，堅持選擇可擁有一技之長的嘉工，因為技術型高中兼具實務與理論，可以學習到更多。

校內各群最高分的同學分別為機械科黃世薀、汽車科蘇止渝、電機科吳家畯、電子科黃俊彥、化工科李明駿、建築科余翔安、室設科邱筠淇，經歷三年教師全心奉獻付出與自我投入努力，錄取了心目中的第一志願。在國立科大錄取率上，化工三乙陳郁漳和電子三甲陳保國兩位導師，指導全班錄取國立科大高達100%表現亮眼。值得一提的是今年化工科考生在師生共同努力下，錄取第一志願台灣科技大學人數高達22人，占全國化工群考生就讀台灣科技大學1/4強，實屬難得。

綜合高中林劭羽國中會考5B+，自認並不算太好，但是學測考出令自己滿意的成績更錄取國立中山大學物理系。另外其它同學在大學繁星和分科測驗錄取國立中山大學、國立中興大學、國立臺北教育大學、國立暨南國際大學、國立高雄師範大學、國立彰化師範大學、國立高雄大學、國立臺南大學、國立嘉義大學、國立東華大學、國立屏東大學、國立聯合大學等國立大學。

嘉義高工是一所百年歷史的優質學校，多年來培育無數優秀人才，無論是在學業、技能、就業均有卓越亮眼成績，老師辛勞付出，學生也全力以赴，家長會、嘉工校友會全力支持方能得到如此優異成績。

嘉義高工配合2030國家雙語政策，推動高級中等學校雙語能力、全英授課、提升英文成效、英檢量能擴充以及與國外校際合作課程計畫，用雙語力加值專業力，讓嘉義高工的學習上有更好的競爭力，傳承嘉工創校百年精神，延續優質傳統，並開創卓越未來。