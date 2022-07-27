高中前從未受正規訓練　嘉義高工鄔心語奪全中運1萬公尺金牌

▲嘉義高工鄔心語奪全中運金牌 ，校長陳瑞洲(右二)、家長會長林怡華(左二)、學務主任許登淵(左一)、教練黃邦仁(右一)與鄔心語同學(中)合影留念。（圖／嘉義高工提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義高工體育班學生鄔心語，參加111年度全國中等學校運動會比賽，在高手環伺激烈競爭下，展現出驚人的毅力與企圖心，榮獲10000公尺金牌及3000公尺障礙銅牌。

▲家長會長頒發獎勵金。（圖／嘉義高工提供）

今年全中運原本於4月舉行比賽，但受疫情影響，部分比賽項目延至7月舉行，鄔心語為嘉義高工奪下首面10000公尺項目金牌。她在高中以前從未經過正規訓練，在國中教練推薦下來到了嘉義高工體育班就讀開始接受正規的訓練，高一，跑出全國第八名，高二時更拿下第三名，站上頒獎台上領獎。

2022年5月在法國舉行的世界中學運動會國手，她在異程接力的項目榮獲第四名也拿到了大學甄審的資格。國外比賽回來被關在防疫旅館無法從事任何訓練活動時，心裡出現了不想比7月份複辦的全中運，因為將近一個月都沒訓練，怕成績會不如預期，但是教練叮嚀務必要完成高中這三年最後一場的比賽，不管成績的好壞都應該去面對與接受，展現運動家的精神。最後一場的10000公尺比賽槍聲響起，鼓起勇氣、重拾信心、勇往直前，皇天不負苦心人，比賽圓滿落幕，這是嘉義市第一面10000公尺金牌，也是嘉義高工首面10000公尺金牌。

校長陳瑞洲表示，對運動相關專長有興趣的學生來到嘉義高工之後，有體育班專業教練與老師的細心指導與完整訓練，幫助學生建立自信與提升實力，教導他們勇於面對挑戰的態度，培養運動家精神。此次學生能獲得佳績，要感謝教練不辭辛勞，掌握學生練習狀況，隨時給予鼓勵與關懷，同時也感謝家長會及校友會的大力支持，成為學校與學生最強而有力的後盾，讓學生屢屢拿下比賽佳績，也為嘉義高工田徑隊寫下歷史新頁。