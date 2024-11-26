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超級明星臉！嘉義高工驚見「少年版大谷翔平」　熱血中鋒最愛籃球

▲▼嘉義高工籃球隊黃秉程酷似大谷翔平 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義高工籃球隊黃秉程酷似大谷翔平 。（圖／蔡坤果提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

協助道奇隊拿下今年美國職棒世界大賽總冠軍的棒球球星大谷翔平，是當今大聯盟家喻戶曉看板人物，國外也有「誰長得像大谷」的趣味競賽，冠軍可拿到17美元的獎金。然而在嘉義高工籃球隊也有一臉孔神似大谷的中鋒球員黃秉程，不僅臉孔，甚至連身高及塊頭都跟大谷一樣強壯，唯一不同就是一個擅長打棒球，一個熱愛打籃球，但球場上的表現都一樣厲害。

對於被說到跟大谷神似，黃秉程表示很開心，但自己比較喜歡打籃球，他表示，過去國中時期很想打籃球隊，卻受限於課業壓力因此沒有辦法如願，進入嘉義高工知道籃球隊在招生因此積極報名，很享受跟學長及同儕場上流汗運動，彼此互相分享球的感覺。

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▲▼嘉義高工籃球隊黃秉程酷似大谷翔平 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義高工籃球隊教練張倪豪相當要求學生球隊在場上的禮貌及運動精神。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義高工兩年前再次成立籃球隊，目前有18位球員，教練張倪豪今年執教，提及自己的子弟兵他相當稱讚球員們極具身材優勢，三年級4個都有182、183公分，7個一二年級生，黃秉程就是11個一年級生裡面超過180公分身材很有優勢的球員。

張倪豪說，今年9月執教至今，屬於社團性質的嘉工籃球隊的進步空間很大，孩子們的籃球觀念停留在三對三，團隊意識及體能明顯沒有其他科班球隊來的紮實，因此要多訓練，多點練習場次，彌補對抗強度不夠的缺點，對於這支球隊的為發展性他相當看好。

▲▼嘉義高工籃球隊黃秉程酷似大谷翔平 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義高工籃球隊教練張倪豪(前排右6)相當要求學生球隊在場上的禮貌及運動精神。（圖／記者翁伊森攝） 

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