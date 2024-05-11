不忍父親噴撒農藥傷身　黃博文投身化工領域奪「金手獎第一名」

▲來自嘉義高工的黃博文，獲得教育部技藝競賽金手獎第一名。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

出生在嘉義新港農村的黃博文，從小就下田幫父母親農事，但每當噴撒農藥時，父親總以農藥對身體有害而不要他到田裡，也促使他選擇就讀嘉義高工化工科。透過不斷努力，連颱風來襲停課夜晚也到校練習，黃博文辛勤付出獲得回報，榮獲「全國工業類學生技藝競賽」化驗類金手獎第一名，深深激勵人心。

教育部國教署每年致力推動全國五大類學生技藝競賽，激勵學生熟練鑽研技藝，達到適性揚才的教育目的。112年「全國工業類學生技藝競賽」產生178位金手獎得主，其中嘉義縣學子勇奪13項金手獎，而同樣來自嘉義高工的黃博文、林祐安，各都有一段激勵人心的故事。

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黃博文在農村長大，從小就得下田幫父母親農事，但每當噴撒農藥時，父親叮囑他不要到田裡，因為農藥對身體有害，讓他在國中時思考，可否減少農藥對人體傷害，又能提高作物品質和產量，導致他想研發對新一代農業用藥念頭，更選擇就讀嘉義高工的化工科。

▲黃博文不畏颱風天仍到校練習，終於獲得教育部技藝競賽化驗類金手獎第一名。（圖／教育部提供）

黃博文在高三通過校內初賽，正式成為技藝競賽選手，訓練期挑戰各種題目，從起初摸不著頭緒，到漸入佳境，在老師們耐心指導下逐漸得心應手。黃博文回憶說，訓練期間幾乎天天練習到深夜，印象最深刻是，颱風來襲停課的夜晚，仍到校練習，但選手歷程不僅讓他擴展化學知識，還學到更深層次專業技能。感謝老師對他的用心栽培，讓他在比賽中取得優異成績，更學得一技之長。

至於獲冷凍空調職類金手第一名的學生林祐安，同樣來自嘉義縣，因為父親在傳產工廠擔任倉管人員，父親有感冷凍空調的專業與不可取代性，建議其選擇電機空調科就讀。而一向熱衷於實際操作的林祐安，也在空調領域中找到自己目標。

林祐安成為技藝競賽選手後，更接觸到課本外專業知識和技能，在參加工業類技藝競賽之前，更曾參加4場相關競賽，其中兩場賽事失利，讓他一度感到無比失落。還好有科主任和導師不斷鼓勵，讓他找回當時立志成為選手的決心。林祐安分享，重返選手工作台後，付出更多努力，每天白天班級上課，課後在工場訓練至深夜，沒有假日、沒有休息，最終拿到了金手獎第一名，辛苦付出終於獲得回報。

▲嘉義高工林祐安，獲得教育部技藝競賽冷凍空調類金手獎第一名。（圖／教育部提供）

教育部表示，透過技藝競賽，選手間互相競爭也互相觀摩學習，期待培育更多優秀技職人才，為台灣產業注入新活水及協助升級，促進經濟發展。