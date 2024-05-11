　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不忍父親噴撒農藥傷身　黃博文投身化工領域奪「金手獎第一名」

▲▼來自嘉義高工的黃博文與林祐安，獲得教育部技藝競賽金手獎第一名。（圖／教育部提供）

▲來自嘉義高工的黃博文，獲得教育部技藝競賽金手獎第一名。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

出生在嘉義新港農村的黃博文，從小就下田幫父母親農事，但每當噴撒農藥時，父親總以農藥對身體有害而不要他到田裡，也促使他選擇就讀嘉義高工化工科。透過不斷努力，連颱風來襲停課夜晚也到校練習，黃博文辛勤付出獲得回報，榮獲「全國工業類學生技藝競賽」化驗類金手獎第一名，深深激勵人心。

教育部國教署每年致力推動全國五大類學生技藝競賽，激勵學生熟練鑽研技藝，達到適性揚才的教育目的。112年「全國工業類學生技藝競賽」產生178位金手獎得主，其中嘉義縣學子勇奪13項金手獎，而同樣來自嘉義高工的黃博文、林祐安，各都有一段激勵人心的故事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃博文在農村長大，從小就得下田幫父母親農事，但每當噴撒農藥時，父親叮囑他不要到田裡，因為農藥對身體有害，讓他在國中時思考，可否減少農藥對人體傷害，又能提高作物品質和產量，導致他想研發對新一代農業用藥念頭，更選擇就讀嘉義高工的化工科。

▲▼來自嘉義高工的黃博文與林祐安，獲得教育部技藝競賽金手獎第一名。（圖／教育部提供）

▲黃博文不畏颱風天仍到校練習，終於獲得教育部技藝競賽化驗類金手獎第一名。（圖／教育部提供）

黃博文在高三通過校內初賽，正式成為技藝競賽選手，訓練期挑戰各種題目，從起初摸不著頭緒，到漸入佳境，在老師們耐心指導下逐漸得心應手。黃博文回憶說，訓練期間幾乎天天練習到深夜，印象最深刻是，颱風來襲停課的夜晚，仍到校練習，但選手歷程不僅讓他擴展化學知識，還學到更深層次專業技能。感謝老師對他的用心栽培，讓他在比賽中取得優異成績，更學得一技之長。

至於獲冷凍空調職類金手第一名的學生林祐安，同樣來自嘉義縣，因為父親在傳產工廠擔任倉管人員，父親有感冷凍空調的專業與不可取代性，建議其選擇電機空調科就讀。而一向熱衷於實際操作的林祐安，也在空調領域中找到自己目標。

林祐安成為技藝競賽選手後，更接觸到課本外專業知識和技能，在參加工業類技藝競賽之前，更曾參加4場相關競賽，其中兩場賽事失利，讓他一度感到無比失落。還好有科主任和導師不斷鼓勵，讓他找回當時立志成為選手的決心。林祐安分享，重返選手工作台後，付出更多努力，每天白天班級上課，課後在工場訓練至深夜，沒有假日、沒有休息，最終拿到了金手獎第一名，辛苦付出終於獲得回報。

▲▼來自嘉義高工的黃博文與林祐安，獲得教育部技藝競賽金手獎第一名。（圖／教育部提供）

▲嘉義高工林祐安，獲得教育部技藝競賽冷凍空調類金手獎第一名。（圖／教育部提供）

教育部表示，透過技藝競賽，選手間互相競爭也互相觀摩學習，期待培育更多優秀技職人才，為台灣產業注入新活水及協助升級，促進經濟發展。

ET快訊
桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」
「三重滅門3死」1900萬豪宅成凶宅　房東損失曝光
三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝
快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

櫛瓜蒸煮完「味道超苦」！營養師曝原因：會苦千萬別吃

北部炸雷雨一晚「3縣市停電」影響7945戶　台電回應了

快訊／桃園又停電！大園、中壢「1667戶一片黑」　台電回應了

手機又震動了⋯丈夫奪命連環Call後失控　她嘆：竟是焦慮的開端

快訊／大雷雨夜襲北台灣！氣象署發「7縣市大雨特報」　警戒區域曝

快訊／鋒面接近各地降雨增　東北季風增強「北台灣轉涼」

北部開始下雨了！彭啟明曝雷達圖：明天雨更大

快訊／新北板橋停電！網：有聽見爆炸聲　大觀路、僑中一街陷黑暗

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

櫛瓜蒸煮完「味道超苦」！營養師曝原因：會苦千萬別吃

北部炸雷雨一晚「3縣市停電」影響7945戶　台電回應了

快訊／桃園又停電！大園、中壢「1667戶一片黑」　台電回應了

手機又震動了⋯丈夫奪命連環Call後失控　她嘆：竟是焦慮的開端

快訊／大雷雨夜襲北台灣！氣象署發「7縣市大雨特報」　警戒區域曝

快訊／鋒面接近各地降雨增　東北季風增強「北台灣轉涼」

北部開始下雨了！彭啟明曝雷達圖：明天雨更大

快訊／新北板橋停電！網：有聽見爆炸聲　大觀路、僑中一街陷黑暗

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

五一減併班效應擴大　MSC率先推出美東每大箱1萬美元鑽石級運價

唐綺陽運勢／巨蟹「金錢助你提升魅力」獅子有年輕桃花！雙子財運爆棚

大谷翔平結婚後還是睡10小時　採取二段式睡覺

「敷面膜」正確方法公開！片狀躺著效果最好　加碼新品膚質有感提升

大聯盟公開大谷4歲與媽媽合照　球迷驚訝：媽媽跟老婆眼睛好像

母親節「病毒同樂會」　醫：開診連9發燒

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

生活熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

今明全台變天　「下最大」地區曝

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

快訊／7縣市大雨特報！最新警戒區域曝

貨到付款收到「詐騙包裹」！前物流業者曝解方

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

專家曝驅蚊最快方法　「1電器」比捕蚊燈強

櫛瓜蒸煮完味道超苦！營養師：別吃

鋒面快閃！今晚到明天雷雨炸全台　周二到周五輻射冷卻「溫差大」

暈船台積電主管「我養妳就好」　她驚異常：繼續曖昧？

「寶寶沒有大拇指」家人堅持打胎！她淚：不是大缺陷

不讓民眾追著垃圾車跑！環境部再補助11縣市試辦「定時定點收運」

更多熱門

相關新聞

各界捐款4千萬度難關　公東高工不退場了

各界捐款4千萬度難關　公東高工不退場了

不退場了！台東公東高工於8日宣布，已獲得教育部解除專案輔導學校的通知，校方表示，這是教育部對公東高工長期耕耘技職教育的肯定，也是公東高工得於浴火重生的驕傲。這個消息象徵學校在教學績效、教學創新及品格管理等方面的突破與提升，更是公東高工對未來永續發展的堅定信心。

公東高工等4校脫困「解除專輔」　私校工會：創造奇蹟可供借鏡

公東高工等4校脫困「解除專輔」　私校工會：創造奇蹟可供借鏡

快訊／公東高工等4校免除專輔　教育部加派董事進駐大成高中

快訊／公東高工等4校免除專輔　教育部加派董事進駐大成高中

青年署推650名「暑期職場有薪體驗」　1.5個月可賺4.1萬元

青年署推650名「暑期職場有薪體驗」　1.5個月可賺4.1萬元

學生5年少28.3萬人！大專占半數　高中減幅20%最大

學生5年少28.3萬人！大專占半數　高中減幅20%最大

關鍵字：

教育部學生技藝競賽嘉義高工黃博文林祐安

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

今明全台變天　「下最大」地區曝

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

第一眼看到魚還是貓？超準心測

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面