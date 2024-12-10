爆柯文哲硬碟藏「8張鉅額支票」　律師曝2法律困境：羈押期最長5年

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案，鏡週刊今（10日）爆料，檢方於柯文哲的「行動硬碟」發現8張尚未曝光的鉅額支票，不法金額累積已超過上億。對此，律師黃帝穎表示，柯文哲行動硬碟超越USB成一刀斃命破口，柯文哲將面臨重罪及兩大法律困境。他指出，柯文哲為重罪被告，審判中羈押期限最長為35個月，若案件經最高法院發回更審，次數重新計算，但總羈押期最長5年。

黃帝穎表示，鏡週刊今報導「柯涉貪最大的破口，是他用來記載金流及獻金的電磁紀錄，原本以為是USB隨身碟，其實是容量更大的行動硬碟，其中除了記載「小沈1500沈慶京」等收賄證據，還有尚未曝光的8張鉅額支票影像」。

黃帝穎表示，鏡週刊稱「知情人士指出，這8張支票是以照相或掃描方式存成影像檔，檢廉根據支票上顯示的資訊逐一過濾清查，包括紙本支票去向、如何兌現及金流等都已掌握，柯案的不法金額累積已超過上億元」。

黃帝穎指出，柯文哲面臨重罪及兩大法律困境。第一，柯文哲八張支票金流遭掌握，不法所得逾億元，更致命的是朱亞虎認罪行賄，人證物證皆備，柯文哲「違背職務收賄罪」最重無期徒刑。

黃帝穎說，近十年各級法院貪污案判決見解穩定，行賄被告認罪，收賄被告均判有罪，沒有例外，柯文哲收賄罪的人證物證俱在，難逃「違背職務收賄罪」起訴定罪。

黃帝穎再指，第二，柯文哲本月被起訴後，因柯文哲滅證事實被檢廉掌握、帳房橘子潛逃，且涉犯收賄重罪，必然面臨法院接押困境。

黃帝穎強調，柯文哲為重罪被告，審判中羈押期限最長為35個月，若案件經最高法院發回更審，次數則重新計算，但總羈押期最長5年。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼律師黃帝穎。（圖／賴清德競選總部提供）