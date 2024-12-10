民眾黨1跡象　黃國昌接班有變數

▲民眾黨立委黃國昌（後右）原本獲柯文哲指定接班，近來傳出生變。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊先前報導柯在9月18日的庭訊中表示要辭黨主席，並指定由黃國昌接任，以避免一人政黨開始、一人政黨結束。但後續柯在庭訊中，卻從未再提及要黃接黨主席之事，僅談到若干黨務，也沒有要求檢察官讓他簽署主席辭職書，顯示他屬意由黃接班一事可能已經生變。

知情人士指出，柯遭收押後在看守所可以看掌上型電視，除對案情有一定的掌握，對於黃國昌等黨內同志的表現也都看在眼裡，因此不再提由黃接黨主席之事，反而讓創黨之母蔡壁如及黃珊珊等人的勢力，得以和黃國昌分庭抗禮，但在12月7日的黨代表選舉中，蔡壁如等人支持的黨代表得票不如預期。

白營人士指出，民眾黨日前決議柯請假到明年2月28日，黨內各勢力都在等月底柯案起訴，目前暫時都按兵不動，將視屆時柯文哲遭起訴後繼續接押或交保，再決定下一步。不過，因檢方將祭出6大理由建請法院接押，柯要在起訴後重獲自由，恐怕難度頗高。

▲柯文哲（右）涉京華城及侵占政治獻金罪證一一曝光，不僅總統夢碎，也可能遭續押。

本刊調查，柯案罪證已漸鞏固，破億元的不法金額中已有3,883萬元遭查扣，因檢廉認定木可是柯文哲成立用來收錢的黨營事業，公司登記代表人李文娟只是人頭，柯才是實際負責人，李文娟因已坦承細節，獲交保未被收押。

11月14日法院裁准扣押後，聽命柯文哲的李文娟不敢越俎代庖幫柯提抗告，另一方面柯若提抗告，等於認罪坦承自己用木可公司收政治獻金及賄款，在無人抗告下，此成為柯案第一筆被扣押確定的款項。

依《政治獻金法》規定，政黨及候選人不得從事營利行為，活動募集的資金是政治獻金，但柯卻涉嫌以政治獻金及賄款250萬元，成立黨營事業木可公司，由支持者付現或透過QR CODE購買KP周邊商品或KP幣換小物，以及開KP SHOW演唱會募款逾5,000萬元，扣除進貨成本，獲利4,000餘萬元，再由木可以付授權費轉出450萬元給柯。檢廉認為，這4,000餘萬元法律上屬於政治獻金，卻被柯文哲與李文宗及李文娟兄妹聯手侵占，全為柯等三被告的不法所得。

柯文哲在台北市長第二任時創立民眾黨，也開始他的貪汙犯行，除了京華城收賄、圖利逾百億元，及侵占政治獻金與洗錢等犯行，相關金主及政治布局也隨著手機、行動硬碟和雲端資料庫被破解與昔日戰友爆料一一曝光，除了他原本擘劃的2028年總統大夢隨之崩解，還可能得繼續身陷囹圄。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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