深夜自曝「身心狀況不好」　陳佩琪提2問題：柯文哲違背哪條法令？

▲陳佩琪。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉入的京華城案，預計在12月下旬就會起訴。柯文哲妻子陳佩琪8日清晨表示，深信柯文哲不知簽公展文有罪，若知道簽下去就是5年以上的牢獄之災，怎麼會簽？而陳佩琪9日深夜再提2問題，質疑柯文哲違背哪條法令、做什麼動作被說是圖利？並坦言自己身心狀況不好，但會努力活著直到看見惡質政權垮台的一天。

陳佩琪9日深夜11時30分於臉書發文表示，以自己對法律的了解，要說人犯法，要有以下條件，第一，看這個人違背哪條法律，京華城給的20%容積率是北市府（或市長）的裁量權，若給20%是違法，是否有人可以出來說這到底是違背了中央或北市府地方自治法的哪一條？高雄國賓和台南南鐵東移就沒違法嗎？況且北市府給多少容積率還是專業審議委員會決定的，其它縣市也是這樣嗎？還是市長一人裁定的？

陳佩琪提及，第二，違法了，找出哪個人做了這種違法的情事，就京華城案，都委會是「實際負責人」，市長只是「名義負責人」，法律上要先釐清都委會有沒有圖利或收賄，若有，再往上查有沒有更上層、甚或跟市長有關；若實際負責人（都委會）沒違法，卻說名義負責人（市長）違法，然後羈押4個月不放人，「這不是政治辦案，什麼才叫政治辦案？」

陳佩琪指出，媒體常爆料稱，某審議委員持反對意見， 然後被叫去北檢當證人問話，「叫持反對意見的人去當證人，那有沒有叫贊成的人去當證人問話呢？因為這案子最終是通過的啊！」今年5月媒體一直宣染這案子，自己很擔心，也問了柯幾次，柯要她別操心、此案全程只簽公展文，公展一個月沒人有意見，接下來就指名專案經理人去處理， 從此未再過問此事，「請問這樣的他為什麼要被羈押4個月，我不平， 我抗議。」

面對媒體報導，檢廉懷疑柯文哲涉違背法令，用各種手段多次召集都委會，促成京華城容積擴增840％，陳佩琪說，「我要問，第一，他（柯文哲）違背了哪條法令？能不能有人出來說明？第二，假設就算這案子有圖利好了，請問他做了什麼動作說圖利呢？請問有什麼證人或證據說他做這些事？他連委員有誰都不知道，有什麼證據說他多次撤換反對的委員？」

最後，陳佩琪稱，自己最近參加一些活動，也承認身心狀態的確不好，但仍要謝謝小草一直以來給的鼓勵，「請你們放心，我會好好吃飯，好好活著，我要努力活著直到看到這個惡質政權垮台的一天。」