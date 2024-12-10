　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

深夜自曝「身心狀況不好」　陳佩琪提2問題：柯文哲違背哪條法令？

▲▼陳佩琪。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳佩琪。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉入的京華城案，預計在12月下旬就會起訴。柯文哲妻子陳佩琪8日清晨表示，深信柯文哲不知簽公展文有罪，若知道簽下去就是5年以上的牢獄之災，怎麼會簽？而陳佩琪9日深夜再提2問題，質疑柯文哲違背哪條法令、做什麼動作被說是圖利？並坦言自己身心狀況不好，但會努力活著直到看見惡質政權垮台的一天。

陳佩琪9日深夜11時30分於臉書發文表示，以自己對法律的了解，要說人犯法，要有以下條件，第一，看這個人違背哪條法律，京華城給的20%容積率是北市府（或市長）的裁量權，若給20%是違法，是否有人可以出來說這到底是違背了中央或北市府地方自治法的哪一條？高雄國賓和台南南鐵東移就沒違法嗎？況且北市府給多少容積率還是專業審議委員會決定的，其它縣市也是這樣嗎？還是市長一人裁定的？

陳佩琪提及，第二，違法了，找出哪個人做了這種違法的情事，就京華城案，都委會是「實際負責人」，市長只是「名義負責人」，法律上要先釐清都委會有沒有圖利或收賄，若有，再往上查有沒有更上層、甚或跟市長有關；若實際負責人（都委會）沒違法，卻說名義負責人（市長）違法，然後羈押4個月不放人，「這不是政治辦案，什麼才叫政治辦案？」

陳佩琪指出，媒體常爆料稱，某審議委員持反對意見， 然後被叫去北檢當證人問話，「叫持反對意見的人去當證人，那有沒有叫贊成的人去當證人問話呢？因為這案子最終是通過的啊！」今年5月媒體一直宣染這案子，自己很擔心，也問了柯幾次，柯要她別操心、此案全程只簽公展文，公展一個月沒人有意見，接下來就指名專案經理人去處理， 從此未再過問此事，「請問這樣的他為什麼要被羈押4個月，我不平， 我抗議。」

面對媒體報導，檢廉懷疑柯文哲涉違背法令，用各種手段多次召集都委會，促成京華城容積擴增840％，陳佩琪說，「我要問，第一，他（柯文哲）違背了哪條法令？能不能有人出來說明？第二，假設就算這案子有圖利好了，請問他做了什麼動作說圖利呢？請問有什麼證人或證據說他做這些事？他連委員有誰都不知道，有什麼證據說他多次撤換反對的委員？」

最後，陳佩琪稱，自己最近參加一些活動，也承認身心狀態的確不好，但仍要謝謝小草一直以來給的鼓勵，「請你們放心，我會好好吃飯，好好活著，我要努力活著直到看到這個惡質政權垮台的一天。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
日本「蘋果病」大爆發！　疾管署曝國內監測情況
劉正富被控打死人纏訟20年！　逆轉判無罪
台中人嗨翻！盧秀燕：將蓋超級大巨蛋、可容納3-4萬人
遭騙1200萬母女雙屍　鄰曝：死者10天沒上班
快訊／鄭宗哲登記結婚了！美女妻曝光
周杰倫RAP哥小姨子發聲挺：就是運氣好被cue到！
快訊／陶晶瑩「辣杯杯」慘賠200萬　被控侵占結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳玉珍「百萬佛像」質詢司法院長被提名人　質疑張文貞學術著作被打臉

台美貿易倡議今生效　卓榮泰：深化各種連結、繼續佈局全球

台中人嗨翻！盧秀燕再開口：將蓋超級大巨蛋、可容納3-4萬人

陳玉珍備「百萬神像」！　預告質詢對決司法院長提名人張文貞

台美21世紀貿易倡議首批協定生效　行政院：台美關係堅若磐石

深夜自曝「身心狀況不好」　陳佩琪提2問題：柯文哲違背哪條法令？

內湖母女遭詐輕生　吳宗憲批行政院甩鍋：不該讓司法獨撐

黃國昌曝6位被提名人對死刑表態　「大法官就要有這樣的道德勇氣」

傳民進黨2026台北市長聯手苗博雅　本人吐心聲：明天開始攻擊只會更多

快訊／規模再升級！賴清德出訪返台後　59架共機艦出海擾台

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

男歌迷拋妻追周董從東京飛來　被指定唱『我不是個好東西』

退休建築師顧病妻身心崩潰　抱她從14樓往下丟…自首畫面曝

搶不到票！13人KTV取暖開唱 齊COS周董...網：方文山直戳笑點

《玩很大》人氣比拚周杰倫？　吳宗憲「大實話」全場爆笑

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

陳玉珍「百萬佛像」質詢司法院長被提名人　質疑張文貞學術著作被打臉

台美貿易倡議今生效　卓榮泰：深化各種連結、繼續佈局全球

台中人嗨翻！盧秀燕再開口：將蓋超級大巨蛋、可容納3-4萬人

陳玉珍備「百萬神像」！　預告質詢對決司法院長提名人張文貞

台美21世紀貿易倡議首批協定生效　行政院：台美關係堅若磐石

深夜自曝「身心狀況不好」　陳佩琪提2問題：柯文哲違背哪條法令？

內湖母女遭詐輕生　吳宗憲批行政院甩鍋：不該讓司法獨撐

黃國昌曝6位被提名人對死刑表態　「大法官就要有這樣的道德勇氣」

傳民進黨2026台北市長聯手苗博雅　本人吐心聲：明天開始攻擊只會更多

快訊／規模再升級！賴清德出訪返台後　59架共機艦出海擾台

為何被騙「錢拿不回來」？律師揭1關鍵：當下就要「立刻」報警

陳玉珍「百萬佛像」質詢司法院長被提名人　質疑張文貞學術著作被打臉

「吃飯太快」恐害罹脂肪肝！　醫教5招大降風險

守護民眾居家安全　南消七大隊辦複合式老舊建物踏勘救災機器人操作訓練

《棒棒堂》ECHO老婆「催生2天才生」！崩潰痛哭：所有劇本都不一樣了

中國救市！租賃三雄連袂反彈　中租-KY漲逾半根

尹錫悅下台時間點出爐！　南韓執政黨：最快明年5月「總統大選」

圓夢中10億元樂透大獎　73歲男幾周後看牙醫突「心臟驟停」死亡

新北「鴨鴨地景展」12／14起開跑！10萬盆草花、燈海點綴超浪漫

陸端救市牛肉！4檔中概ETF滿血復活　漲幅皆逾半根

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

政治熱門新聞

快訊／規模再升級！賴清德出訪返台後　59架共機艦出海擾台

盧秀燕證實將蓋超級大巨蛋　正在做最終評估

接待陸生團遭提罷免！台大社科院學生會長道歉

警害母女輕生　蔣怒向李西河提4要求

徐巧芯脫了　穿運動內衣聲援陳玉珍喊女權

桃機周邊大量坦克集結　六軍團：因應敵情威脅

黃國昌曝勞部亂花就安基金　砸千萬拍片

民眾黨1跡象　黃國昌接班有變數

快訊／台美21世紀貿易倡議　首批協定今早正式生效

鍾沛君、柳采葳為陳玉珍脫了　要綠處分吳沛憶

快訊／中共解放軍上午開始集結！設7處空域保留區　我軍高度戒備

傳民進黨出奇招！2026台北市長「聯手苗博雅」　本人深夜吐心聲

內湖母女遭詐輕生　陳宥丞提6要求

戒嚴法76年沒修漏洞大？　黃捷：國民黨就是最大漏洞

更多熱門

相關新聞

黃國昌曝6位被提名人對死刑表態　「大法官就要有這樣的道德勇氣」

黃國昌曝6位被提名人對死刑表態　「大法官就要有這樣的道德勇氣」

今（10日）立法院對大法官被提名人進行詢答，外界關注死刑存廢議題，司法院長被提名人張文貞備詢時回應，尊重憲法法庭的裁判。民眾黨立委黃國昌質詢時則指出，對於民眾黨團問券裡的死刑存廢，除張文貞外所有被提名人都有回答，有被提名人明知見解並不被台灣社會多數所支持，還是勇敢面對問題，自己未必贊成他們在這個議題上的立場，但相當佩服他們的勇氣，絕不迴避重要的人權保障議題，要選出來的大法官不就應該有這樣的道德勇氣？

民眾黨1跡象　黃國昌接班有變數

民眾黨1跡象　黃國昌接班有變數

210萬只是前金　沈慶京另有管道直通柯文哲

210萬只是前金　沈慶京另有管道直通柯文哲

民眾黨自爆「柯盧合」　貪污案重要破口竟被柯文哲忘記

民眾黨自爆「柯盧合」　貪污案重要破口竟被柯文哲忘記

柯文哲「行動硬碟」爆8張鉅額支票　連他都忘了存在

柯文哲「行動硬碟」爆8張鉅額支票　連他都忘了存在

關鍵字：

民眾黨柯文哲陳佩琪京華城

讀者迴響

熱門新聞

罕病妻拒長照堅持要他顧！夫崩潰抱起丟下14樓亡

剛繳費5天…葉瑋庭補習班傳倒閉！29名家長討240萬元

今下最大地區曝　最強冷氣團凍3天恐跌破10℃

陳梅慧與「百億洗錢大咖」共用雲端　刑警男友涉內鬼疑雲

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議求禁跳！

退休建築師顧病妻崩潰　抱她從14樓往下丟再自首

一片肉色！泰100男同志大開「性愛毒趴」被逮

2波變天更強冷氣團降10°C！一天比一天冷

蔡國強無人機煙火秀炸機！500多架墜地 遺憾稱：沒有辦法重來

三陽怒退汽車公會真實導火線曝光

小優、鮪魚傳友誼翻船！感情好到買同一建案當鄰居

民眾黨自爆「柯盧合」　貪污案重要破口竟被柯文哲忘記

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關

年末發財啦！「5生肖」12月財運一路旺到年底

父親意外去世！大婚之日「1奇景」讓新娘爆哭

更多

最夯影音

更多

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面