黃國昌曝6位被提名人對死刑表態　「大法官就要有這樣的道德勇氣」

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（10日）立法院對大法官被提名人進行詢答，外界關注死刑存廢議題，司法院長被提名人張文貞備詢時回應，尊重憲法法庭的裁判。民眾黨立委黃國昌質詢時則指出，對於民眾黨團問券裡的死刑存廢，除張文貞外所有被提名人都有回答，有被提名人明知見解並不被台灣社會多數所支持，還是勇敢面對問題，自己未必贊成他們在這個議題上的立場，但相當佩服他們的勇氣，絕不迴避重要的人權保障議題，要選出來的大法官不就應該有這樣的道德勇氣？

今立法院召開全院委員會，對司法院正副院長、大法官被提名人行使同意權進行詢答，今為正副院長被提名人張文貞、姚立明到場備詢，黃國昌質詢張文貞時質疑，為何不回覆民眾黨團提出的問券？在被宣告違憲前是否為有效法律、需不需要遵守，被提名人為何沒有，是因為有特權嗎？為什麼不回覆？

張文貞回應，民眾黨團提出問券相關條文憲法法庭並未宣布停止適用，按照條文確實應該回覆黨團，但當時討論的時候，考量憲法法庭作程序跟實體裁定時，可能宣告的條文有機會不一樣，並不受前面主張裁定拘束。

張坦言，這是有效法律、應該要遵守，被提名人沒有特權，當時憲法法庭暫時停止適用的是裁定，憲法法庭實體裁判還沒有做成。所以當時回覆大院的新聞稿中有特別提到，除程序條文外還有立法院議程。

黃國昌批評，請你們依法回覆的文件可以不繳交，還增加法律所沒有要件，是大法官被提名人有這樣超越法律的權力，還是一般人民也有？一群法律人被提名大法官，還沒當上之前就自認為在法律之上，可以自己決定要不要回、何時回，這態度可以嗎？請問總共收到幾個問題？

張文貞回應，有12個，後面具結跟罰鍰的問題我們認為不適合...此時黃國昌打斷，並直言，那你留空白就好，不構成不回答前面問題的法律事由。第二次發的問券何時繳交？昨天繳交的，面對問題有這麼困難？張文貞透露，是在10日內的最後期限繳回。

對於死刑存廢，黃國昌也追問，這全國人民高度關注，結果你說被提名了，不宜表示意見，人民沒有權利知道你的想法嗎？所以被提名人中有幾個沒回答這個問題？張文貞回應，全體人民都有權利知道，尊重憲法法庭的裁判，除此之外不能表示任何意見。每個人獨立行使權利，我不應該知道有多少人沒有回答。

黃國昌痛批，只有你一個人！其他人寫多寫少是一回事，但至少他們展現面對問題勇氣，死刑存廢有高度爭議，所有被提名人都清楚，有被提名人明明知道所持的見解並不被台灣社會多數人所支持，他還是勇敢面對問題，針對每一個提問具體回答。

黃強調，自己未必贊成他們在這個議題上的立場跟解釋，但自己相當佩服他們的勇氣，不迴避重要的人權保障議題，當自己見解跟多數主流民意產生高度衝突時，他們有勇氣面對，要選出來的大法官不就應該有這樣的道德勇氣，面對困難人權議題、向社會清楚表達心裡怎麼想，這不就是選擇大法官的標準嗎？「你這樣迴避問題的態度讓我非常失望，如果認為被提名就不該回答問題，那其他被提名人都做了不適當的事情。」

黃也追問，美國有死刑制度的各州絕大多數都是要求陪審團、第一審的一致決，還有死刑的國家哪個要求各審級一致決？我國憲法法庭透過憲法解釋在扮演立法者角色，死刑判決時各審級一致決應該是立法者政策決定、還是憲法法庭法官決定？

張文貞回應，目前沒有其他國家要求審級一致決。而維護憲法還是尊重多數是對憲法法庭重要挑戰，大法官這次的憲法判決，自己在許多文章都有表達立場，應該採取程序跟制度取向的對話法院，這也是目前很多國家採取的，制定相關的程序、制度跟要求，請立法院在適當時間內加以修法，這是最有效方式。

黃國昌則不滿表示，司法院已經宣告死刑一致決，國會還剩下什麼立法空間，只剩下一個選擇啊！憲法法庭什麼時候有對話的空間，當決定這是憲法價值時，立法者只有一件事情，依照憲法法庭大法官形成的價值修改法律，除一致決外有其他修法空間嗎？張僅回應，當時系爭法律是法院組織法而非國民法官法，留下很大空間。