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唆使戒嚴派軍闖國會　是否「羈押」前防長金龍顯？法院最快今晚判決

▲▼南韓國防部長金龍顯請辭獲准。（圖／路透）

▲南韓前國防部長金龍顯。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅本月3日晚間突然發布戒嚴，並派軍隊強闖國會與中選會。如今，南韓檢方、警方、高位公職者犯罪搜查處（公搜處）等「三大機構」同時著手調查，其中檢方更針對前國防部長金龍顯涉入內亂、濫用職權等嫌疑向法院聲請羈押。為此，法院今（10）日下午開始審理，最快晚間決定是否羈押金龍顯。

根據《韓聯社》，南韓檢方針對尹錫悅、金龍顯發布戒嚴等內亂行為成立「特別搜查本部」（本部長為首爾高等檢察廳檢察長朴世鉉），昨（9）日針對金龍顯涉及在內亂中從事重要任務、濫用職權等嫌疑，向首爾中央地方法院聲請羈押。

檢方在令狀中提及，時任國防部長金龍顯涉嫌與總統尹錫悅、陸軍參謀總長朴仁洙、特戰司令官郭種根、國軍防諜司令官呂寅兄、首都防衛司令官李鎮遇、警察廳廳長趙志浩，以破壞國家憲政秩序為目的，策劃引起暴動。

▲▼尹錫悅與國防部長金龍顯登上閱兵車。（圖／路透）

▲尹錫悅與國防部長金龍顯登上閱兵車。（圖／路透）

據悉，金龍顯唆使尹錫悅發布違憲且違法的戒嚴令，同時指示下屬率領部隊強闖國會與位於京畿道果川市的中央選舉管理委員會，警方在封鎖國會出入口的同時，部隊破窗闖入國會，試圖阻止國會議員通過議案終止戒嚴令效力。

金龍顯在接受檢方調查時，大致承認向尹錫悅建議發布戒嚴、指示軍隊強闖國會與中選會等嫌疑。不過，金龍顯仍強調，上述指令「並無違憲、違法」。

隨著檢方聲請羈押金龍顯，首爾中央地方法院預計今（10）日下午3時（台灣時間下午2時），由負責令狀審查的部長法官南天奎進行審查，預計最快今晚或明（11）日凌晨，就會決定是否羈押金龍顯。

▲▼南韓戒嚴軍3日晚間闖入國會後，原預計逮捕韓東勳、李在明、曹國、禹元植、朴贊大等人。（圖／達志影像）

▲南韓戒嚴軍3日晚間闖入國會後，原預計逮捕韓東勳、李在明、曹國、禹元植、朴贊大等人。（圖／達志影像）

不過根據《韓聯社》最新消息，法律界消息人士透露，金龍顯先前在接受檢方非常戒嚴特別搜查本部的調查後，已向檢方明確表示，將不會出席今天下午3時令狀審查。因此，首爾中央地方法院今天下午，將會參酌檢方所遞交的書面資料進行審查。

報導分析，首爾中央地發法院有可能會駁回檢方針對金龍顯所提出的羈押聲請，因為目前南韓現行法規（檢察廳法）上，檢方的偵查犯罪對象之範圍並無包括內亂罪，因此一直以來檢方主要是針對金龍顯「濫用職權」的嫌疑上進行偵查；一旦法院駁回羈押聲請，則警方、公搜處便掌握能讓金龍顯遭判羈押的關鍵鑰匙。

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