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一圖還原「陳梅慧案」現場　肇事司機供詞顛覆陰謀論

陳女座車在塞車靜止狀態下，遭後方徐男駕駛的租賃車無煞車、直接追撞，前、後車輛夾擠，致陳女座車車體嚴重變形。

▲陳女座車在塞車靜止狀態下，遭後方徐男駕駛的租賃車無煞車、直接追撞，前、後車輛夾擠，致陳女座車車體嚴重變形。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

陳死於離奇車禍，網路甚至盛傳是詐團「滅口停損」，指陳協助男友與警界合辦多起詐欺案，績效引眼紅、嫌隙內鬥而遭捲入洩密案，一時眾說紛紜、傳言四起。檢察總長邢泰釗為釐清疑慮，6日指示新竹地檢署查明案情，竹檢查出追撞陳女座車的白色租賃小客車駕駛徐男，車上乘客李男（62歲）、郭女（57歲）一對夫妻欲前往機場，途中駕駛徐男疑恍神、未注意前方車況才釀禍。

徐男酒測值為零，驗尿也無藥物反應，陳梅慧車禍目前朝向單純意外車禍枉死偵辦，而非遭有心人精心布局謀殺，況且國道蓄意高速撞人，肇事者也有喪命風險，黑道或詐團若企圖買凶殺人，過去多採擄人或埋伏槍決行刑等手段，國道蓄意撞人手法與常情不符，專案小組誓言追出詐團幕後共犯，不讓有心人刻意放假消息誤導偵辦洗錢方向。

承辦此案的檢察官張富鈞長期偵辦各式詐騙案件，堪稱打詐高手，破獲過以印尼峇里島為據點的跨境詐欺機房犯罪組織、起訴102人、ACE王牌交易所阿福錢包洗錢案、中部百名大學生遭無卡分期集體詐騙案、「百老匯」洗錢水房集團詐案，在婦幼專組時也起訴霸道總裁性侵少女、惡雇主凌虐印尼看護等案件。知情人士說，張富鈞聽聞陳梅慧噩耗感到震驚與遺憾。

由於陳梅慧曾任職司改會10多年，專精虛擬貨幣、區塊鏈洗錢防制等，長期無償幫刑事局調查分析案件，包括黃子佼創意私房案、刑事局編列預算開發追蹤虛擬貨幣軟體等，均是她一手促成，對警界辦案功不可沒。陳的家屬也透過律師發布聲明，懇請社會各界能夠避免各種陰謀揣測。

只是，令人不解的是，陳梅慧、謝姓男友及黃耀文明明是同案被告及關係人，竟無視串證疑慮訊後搭同車北返。死亡車禍後，又有人利用陳之死亂放假消息，干預檢警追查共犯，專案小組也發現網路有特定人利用特定訊息主導案情輿論，如今在檢察總長邢泰釗下令徹查車禍原因下，檢方將加強力道全面追查龐大洗錢利益背後的真相，不讓詐團逍遙法外。


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