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台美貿易倡議今生效　卓榮泰：深化各種連結、繼續佈局全球

▲行政院長卓榮泰出席緝毒成果記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院經貿談判辦公室今（10日）宣布，「台美21世紀貿易倡議」首批協定在今天正式生效，迎來重大里程碑。對此，行政院長卓榮泰說，這是台美關係發展上非常重要的一天，會加深彼此的合作，深化各種連結，中華民國台灣政府會繼續跟產業界、跟人民，一起立足台灣、佈局全球、行銷全世界。

針對台美21世紀貿易倡議首批協定生效，卓榮泰今上午出席「2024行政院長與商業領袖座談會」前受訪說，這是台美關係發展上非常重要的一天，也證明彼此都走在正確跟相同的道路上，會加深彼此的合作，深化各種連結。

卓榮泰表示，中華民國台灣政府會繼續跟產業界、跟人民，一起立足台灣、佈局全球、行銷全世界，「我相信這樣好的發展，將有助於未來持續發展多邊跟雙邊關係，這樣的經驗會讓我們更邁前一步」。

經貿辦表示，「台美21世紀貿易倡議首批協定」在113年12月10日正式生效，台美共享自由民主的價值，在全球面臨供應鏈移轉、烏俄戰爭及以巴衝突等對地緣政治有重大挑戰的時刻，協定的生效，展現台美堅若磐石的夥伴關係，在高度變動的全球局勢下，對於台灣鞏固及拓展與重要經貿夥伴的關係，具有策略性指標意義。

經貿辦指出，自111年6月啟動台美21世紀貿易倡議，112年6月1日簽署首批協定後，在台、美國會都獲得一致的肯定及支持。首批協定在7月獲美國兩黨無異議審議通過，具有美國國會行政協定的法律位階，讓台美進行經貿交往的法制基礎更加穩固，且為確保雙方可確實執行協定，美國國會在通過協定的同時，制定「美台21世紀貿易倡議首批協定執行法」，依據該項法律，台美應就執行協定的國內對應法規進行嚴謹檢視，歷經一年多的確認及準備，美國貿易代表署（USTR）在今年8月，取得總統授權，並向美國國會確認雙方的法規完備，終於在今天迎來協定生效的重大里程碑。

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