行政院本部處長遭爆職場霸凌！　王鴻薇嘆：內部SOP完全失靈

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

公部門霸凌事件遍地開花，傳出行政院某處長遭檢舉會言語羞辱和辱罵同仁，要求加班卻不得報加班，以及刁難商調等，導致同仁出現身心狀況。國民黨立委王鴻薇今（8日）表示，這顯示政府內部的SOP根本完全失靈，行政院應該痛定思痛，趕快去設立一個真正有效解決的SOP的機制，否則只不過是是想唐塞過現在眼前的一個政治危機罷了。

王鴻薇指出，勞動部發生謝宜容霸凌事件之後，包含民意代表、媒體等，關於政府職場裡面的霸凌事件的投訴，跟陳情案真的是有如雪片一般飛來，顯示事實上在政府內部所謂的SOP根本完全失靈，因為若正常管道可以申訴解決，為什麼有這麼多的投訴案，通通跑到民意代表或者是媒體上。

王鴻薇續指，如今行政院現在發生一個莊姓的處長，也被控訴私訂很晚才能夠下班，有職場霸凌的狀況，而行政院竟然對媒體說，完全沒有接到任何的投訴，所以現在是怎麼樣？變得內部的公務員根本不敢做內部投訴，只敢跟外部來做澄清了嗎？

王鴻薇說，現在如勞動部有所謂的「洪專線」，也就是勞動部長洪申翰說，只有部長跟他的秘書接得到能夠處理，但是其他部會首長是否自己部會首長的專線呢？如果勞動部跟其他行政院的各部會根本就是一院兩制或者一院多制，質疑行政院真的能夠解決這麼多的公務機關內部的職場霸凌事件嗎？

王鴻薇認為現在的當務之急，就是行政院應痛定思痛，趕快去設立一個真正有效解決的SOP的機制，否則的話根本不是真正的要解決現在國家機關的霸凌世界，也不過只是想唐塞過現在眼前的一個政治危機罷了。