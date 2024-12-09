羅廷瑋爆史哲離譜霸凌　吃軟薯條會發飆、雨天逼幕僚下車走路

▲前文化部長、現政務委員史哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者鄭佩玟／台北報導

公部門霸凌案連環爆，國民黨立委羅廷瑋辦公室收到文化部職員陳情，指行政院政務委員史哲擔任文化部長時，不僅在開會時破口大罵，還有拍桌動怒等，其飲食習慣更是逼人，若吃到稍微軟掉的薯條就會破口大罵。對於文化部長李遠鼓勵同仁勇敢站出來具名檢舉，羅廷瑋今（9日）批，官僚的態度想讓同仁不敢檢舉，讓爆料者無法發聲。

羅廷瑋透露，陳情人表示，史哲在文化部長任內，對待部內主管很嚴苛，時常犀利謾罵，但礙於公務員不敢出面申訴，因此遲遲無下文。細數史哲刁鑽的的飲食習慣，只吃脆的薯條，冰可樂的冰塊融化也會動怒，基層同仁只要想到要替他準備餐飲就相當害怕；且史哲不僅對底下的公務人員十分苛刻，對自己幕僚也十分嚴厲，先前有一次在彰化的行程，當時下著大雨，因為幕僚先上車，就叫幕僚下來自己淋雨用走的，不准搭車的荒謬情景。

「這些都接二連三的來找我陳情，我當然不能當作鬼故事不處理」，羅廷瑋要求文化部調查史哲，該怎麼處置史哲要有鉅細靡遺的報告，清楚與全民交代，這些陳情文化部必須重視。

李遠昨日則對此回應，由於被申訴人已自請部內主動調查，文化部依其所請，於近日內召集調查委員展開調查。他強調，文化部對於職場霸凌秉持零容忍的態度，鼓勵同仁勇敢站出來具名檢舉，對於具名申訴案件，文化部一定展開調查。