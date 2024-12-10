內湖母女遭詐輕生　吳宗憲批行政院甩鍋：不該讓司法獨撐

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

北市內湖日前被發現一對母女陳屍家中，今傳出起因是母女遭遇假投資詐騙，向警方求助卻遭嘲諷「怎麼被騙」、「怎麼還沒死」等，引發社會討論。國民黨立委吳宗憲今（10日）感嘆，打詐應行政機關先行，不能任司法獨撐，而以目前的政策，只將打擊詐騙的責任推給司法機關。面對詐騙，金管會、通傳會（NCC）、數發部在哪裡？

吳宗憲認為，內湖母女輕生案再一次刺痛我們的心。一位母親為何在遭詐騙後，滿懷對兒子的牽掛與不捨，卻仍選擇帶著女兒結束生命？這不是單純的家庭悲劇，而是一場行政體系失能的縮影。

吳宗憲指出，詐騙案件層出不窮，但面對橫行的金融詐騙與虛擬貨幣陷阱，行政機關做了什麼？金管會的金融監管形同虛設、虛擬貨幣市場如同法外之地，導致投資人只能任不法分子宰割；通傳會（NCC）對電信平台的管理力道不足，詐騙簡訊與電話屢屢突破防線，讓民眾防不勝防；數發部的職責在於提倡數位發展，卻未能肩負起責任建立健全的風險管控機制，現在只能眼睜睜看著科技成為詐騙的溫床、犯罪的幫兇。

吳宗憲認為，目前的政策，只將打擊詐騙的責任推給司法機關。檢察官與法官疲於應對海量的詐騙案件，司法本該是最後一道防線，卻被逼成為全面應戰的主力，這樣的情況有再多的資源也不夠，何況是本就資源有限的司法體系？當行政體系不積極作為、任由詐騙案件層層堆積，最終第一個壓垮的就是司法系統，爆量的案件不僅削弱了司法效率，也讓真正的重點打擊行動失焦。

吳宗憲提到，我國2023年度遭詐騙的金額高達88億元，今年的金額更是持續大規模攀升。但是大家很容易忽略的是，除了詐騙金額、詐騙案件數的暴增以外，還有許多人因此輕生或者家破人亡。

吳宗憲說，近年因詐騙導致的自殺案件逐年增加，每一件都在控訴行政機關的失職。內湖這場悲劇不僅是一位母親被1200萬的詐騙壓垮，還是兩條生命的消逝。事實上，在11月 也才剛剛有一對台南情侶因慘遭假投資詐團騙走700多萬，而含恨共赴黃泉。詐騙如病毒般肆虐，伴隨的是不可忽視的生命損失，儼然成為現代社會不可承受之重。

吳宗憲強調，防詐、識詐、反詐，行政部門應當走在最前面，而不是讓司法獨撐一片天；需要的是從制度到科技的全面監管、從教育到預防的系統性作為，而不是任由詐騙案件泛濫，最終逼得無辜的百姓走投無路。悲劇不該一再重演，責任不能再被推卸。

最後，吳宗憲則感慨，自己常常在思考，「詐騙所導致的問題難道只是單純對於財產法益的侵害嗎？生命法益呢？」

