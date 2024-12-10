　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內湖母女遭詐輕生　吳宗憲批行政院甩鍋：不該讓司法獨撐

▲▼立院司法委員會藍營將訴求停砍軍公教年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修法排入審查，輪值召委吳宗憲委員。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

北市內湖日前被發現一對母女陳屍家中，今傳出起因是母女遭遇假投資詐騙，向警方求助卻遭嘲諷「怎麼被騙」、「怎麼還沒死」等，引發社會討論。國民黨立委吳宗憲今（10日）感嘆，打詐應行政機關先行，不能任司法獨撐，而以目前的政策，只將打擊詐騙的責任推給司法機關。面對詐騙，金管會、通傳會（NCC）、數發部在哪裡？

吳宗憲認為，內湖母女輕生案再一次刺痛我們的心。一位母親為何在遭詐騙後，滿懷對兒子的牽掛與不捨，卻仍選擇帶著女兒結束生命？這不是單純的家庭悲劇，而是一場行政體系失能的縮影。

吳宗憲指出，詐騙案件層出不窮，但面對橫行的金融詐騙與虛擬貨幣陷阱，行政機關做了什麼？金管會的金融監管形同虛設、虛擬貨幣市場如同法外之地，導致投資人只能任不法分子宰割；通傳會（NCC）對電信平台的管理力道不足，詐騙簡訊與電話屢屢突破防線，讓民眾防不勝防；數發部的職責在於提倡數位發展，卻未能肩負起責任建立健全的風險管控機制，現在只能眼睜睜看著科技成為詐騙的溫床、犯罪的幫兇。

吳宗憲認為，目前的政策，只將打擊詐騙的責任推給司法機關。檢察官與法官疲於應對海量的詐騙案件，司法本該是最後一道防線，卻被逼成為全面應戰的主力，這樣的情況有再多的資源也不夠，何況是本就資源有限的司法體系？當行政體系不積極作為、任由詐騙案件層層堆積，最終第一個壓垮的就是司法系統，爆量的案件不僅削弱了司法效率，也讓真正的重點打擊行動失焦。

吳宗憲提到，我國2023年度遭詐騙的金額高達88億元，今年的金額更是持續大規模攀升。但是大家很容易忽略的是，除了詐騙金額、詐騙案件數的暴增以外，還有許多人因此輕生或者家破人亡。

吳宗憲說，近年因詐騙導致的自殺案件逐年增加，每一件都在控訴行政機關的失職。內湖這場悲劇不僅是一位母親被1200萬的詐騙壓垮，還是兩條生命的消逝。事實上，在11月 也才剛剛有一對台南情侶因慘遭假投資詐團騙走700多萬，而含恨共赴黃泉。詐騙如病毒般肆虐，伴隨的是不可忽視的生命損失，儼然成為現代社會不可承受之重。

吳宗憲強調，防詐、識詐、反詐，行政部門應當走在最前面，而不是讓司法獨撐一片天；需要的是從制度到科技的全面監管、從教育到預防的系統性作為，而不是任由詐騙案件泛濫，最終逼得無辜的百姓走投無路。悲劇不該一再重演，責任不能再被推卸。

最後，吳宗憲則感慨，自己常常在思考，「詐騙所導致的問題難道只是單純對於財產法益的侵害嗎？生命法益呢？」
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
日本「蘋果病」大爆發！　疾管署曝國內監測情況
劉正富被控打死人纏訟20年！　逆轉判無罪
台中人嗨翻！盧秀燕：將蓋超級大巨蛋、可容納3-4萬人
遭騙1200萬母女雙屍　鄰曝：死者10天沒上班
快訊／鄭宗哲登記結婚了！美女妻曝光
周杰倫RAP哥小姨子發聲挺：就是運氣好被cue到！
快訊／陶晶瑩「辣杯杯」慘賠200萬　被控侵占結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳玉珍「百萬佛像」質詢司法院長被提名人　質疑張文貞學術著作被打臉

台美貿易倡議今生效　卓榮泰：深化各種連結、繼續佈局全球

台中人嗨翻！盧秀燕再開口：將蓋超級大巨蛋、可容納3-4萬人

陳玉珍備「百萬神像」！　預告質詢對決司法院長提名人張文貞

台美21世紀貿易倡議首批協定生效　行政院：台美關係堅若磐石

深夜自曝「身心狀況不好」　陳佩琪提2問題：柯文哲違背哪條法令？

內湖母女遭詐輕生　吳宗憲批行政院甩鍋：不該讓司法獨撐

黃國昌曝6位被提名人對死刑表態　「大法官就要有這樣的道德勇氣」

傳民進黨2026台北市長聯手苗博雅　本人吐心聲：明天開始攻擊只會更多

快訊／規模再升級！賴清德出訪返台後　59架共機艦出海擾台

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

男歌迷拋妻追周董從東京飛來　被指定唱『我不是個好東西』

退休建築師顧病妻身心崩潰　抱她從14樓往下丟…自首畫面曝

搶不到票！13人KTV取暖開唱 齊COS周董...網：方文山直戳笑點

《玩很大》人氣比拚周杰倫？　吳宗憲「大實話」全場爆笑

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

陳玉珍「百萬佛像」質詢司法院長被提名人　質疑張文貞學術著作被打臉

台美貿易倡議今生效　卓榮泰：深化各種連結、繼續佈局全球

台中人嗨翻！盧秀燕再開口：將蓋超級大巨蛋、可容納3-4萬人

陳玉珍備「百萬神像」！　預告質詢對決司法院長提名人張文貞

台美21世紀貿易倡議首批協定生效　行政院：台美關係堅若磐石

深夜自曝「身心狀況不好」　陳佩琪提2問題：柯文哲違背哪條法令？

內湖母女遭詐輕生　吳宗憲批行政院甩鍋：不該讓司法獨撐

黃國昌曝6位被提名人對死刑表態　「大法官就要有這樣的道德勇氣」

傳民進黨2026台北市長聯手苗博雅　本人吐心聲：明天開始攻擊只會更多

快訊／規模再升級！賴清德出訪返台後　59架共機艦出海擾台

為何被騙「錢拿不回來」？律師揭1關鍵：當下就要「立刻」報警

陳玉珍「百萬佛像」質詢司法院長被提名人　質疑張文貞學術著作被打臉

「吃飯太快」恐害罹脂肪肝！　醫教5招大降風險

守護民眾居家安全　南消七大隊辦複合式老舊建物踏勘救災機器人操作訓練

《棒棒堂》ECHO老婆「催生2天才生」！崩潰痛哭：所有劇本都不一樣了

中國救市！租賃三雄連袂反彈　中租-KY漲逾半根

尹錫悅下台時間點出爐！　南韓執政黨：最快明年5月「總統大選」

圓夢中10億元樂透大獎　73歲男幾周後看牙醫突「心臟驟停」死亡

新北「鴨鴨地景展」12／14起開跑！10萬盆草花、燈海點綴超浪漫

陸端救市牛肉！4檔中概ETF滿血復活　漲幅皆逾半根

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

政治熱門新聞

快訊／規模再升級！賴清德出訪返台後　59架共機艦出海擾台

盧秀燕證實將蓋超級大巨蛋　正在做最終評估

接待陸生團遭提罷免！台大社科院學生會長道歉

警害母女輕生　蔣怒向李西河提4要求

徐巧芯脫了　穿運動內衣聲援陳玉珍喊女權

桃機周邊大量坦克集結　六軍團：因應敵情威脅

黃國昌曝勞部亂花就安基金　砸千萬拍片

民眾黨1跡象　黃國昌接班有變數

快訊／台美21世紀貿易倡議　首批協定今早正式生效

鍾沛君、柳采葳為陳玉珍脫了　要綠處分吳沛憶

快訊／中共解放軍上午開始集結！設7處空域保留區　我軍高度戒備

傳民進黨出奇招！2026台北市長「聯手苗博雅」　本人深夜吐心聲

內湖母女遭詐輕生　陳宥丞提6要求

戒嚴法76年沒修漏洞大？　黃捷：國民黨就是最大漏洞

更多熱門

相關新聞

傳民進黨出奇招！2026台北市長「聯手苗博雅」　本人深夜吐心聲

傳民進黨出奇招！2026台北市長「聯手苗博雅」　本人深夜吐心聲

2026九合一縣市長選舉受到矚目，昨晚傳出社民黨台北市議員苗博雅，因2024立委選戰表現亮眼，綠營議員建議民進黨2026台北市長選戰提名苗博雅，出奇制勝。對此，苗博雅10日表示，發生很多奇妙的事，很想跟大家分享，但要顧全很多人，她知道很多事情比幫自己說話更重要。她強調，只能說，從明天開始，各種莫名其妙攻擊會更多，紛擾總是會跟著做事的人，政治這條路，一路上被所有人不看好，自己在場上不是為了成績，而是為了大家期待，為了要一起贏。

苗栗男殺母砍子「對峙畫面曝光」！警狂喊：開門

苗栗男殺母砍子「對峙畫面曝光」！警狂喊：開門

衝郵局匯5萬投資玉石　警保婦血汗錢

衝郵局匯5萬投資玉石　警保婦血汗錢

律師接身分遭盜通知　2破綻揭穿詐騙

律師接身分遭盜通知　2破綻揭穿詐騙

母女遭詐1200萬輕生　警已鎖定車手

母女遭詐1200萬輕生　警已鎖定車手

關鍵字：

國民黨吳宗憲內湖母女詐騙司法行政院警察

讀者迴響

熱門新聞

罕病妻拒長照堅持要他顧！夫崩潰抱起丟下14樓亡

剛繳費5天…葉瑋庭補習班傳倒閉！29名家長討240萬元

今下最大地區曝　最強冷氣團凍3天恐跌破10℃

陳梅慧與「百億洗錢大咖」共用雲端　刑警男友涉內鬼疑雲

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議求禁跳！

退休建築師顧病妻崩潰　抱她從14樓往下丟再自首

一片肉色！泰100男同志大開「性愛毒趴」被逮

2波變天更強冷氣團降10°C！一天比一天冷

蔡國強無人機煙火秀炸機！500多架墜地 遺憾稱：沒有辦法重來

三陽怒退汽車公會真實導火線曝光

小優、鮪魚傳友誼翻船！感情好到買同一建案當鄰居

民眾黨自爆「柯盧合」　貪污案重要破口竟被柯文哲忘記

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關

年末發財啦！「5生肖」12月財運一路旺到年底

父親意外去世！大婚之日「1奇景」讓新娘爆哭

更多

最夯影音

更多

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面