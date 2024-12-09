台灣新住民人權展望協會辦理第11屆選美比決賽　蔡昀曈2女奪冠

▲社團法人台灣新住民人權展望協會辦理第11屆選美比決賽，8日晚間在南區濱海公路旁的「台南市立馬術場」進行，妹妹英家綺（左）、姐姐英家綺（右） 奪一、二名，母親方洋清（中）陪同。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

社團法人台灣新住民人權展望協會辦理第11屆選美比決賽，8日晚間在南區濱海公路旁的「台南市立馬術場」進行，經過4小時的比賽，最後媽媽組由台灣籍的原住民蔡昀曈奪冠，而小姐組是由尼泊爾二代的英氏姐妹入選前兩名，最後機智問題，英家綺略勝一籌獲得后冠。

台南馬術協會配合此選美活動，8日下午2時全面免費對外開放，辦理市集、邀請「狗屎運」樂團演唱及提供迷你馬供民眾拍照。

這次協會辦理「2024國際大使選美大賽」已邁入第11屆，有來自丹麥、印尼、杜拜、大陸、越南、尼泊爾及台灣等國家的越南、大陸與印尼配偶及越南、尼泊爾二代參與，共有30位入圍決選。

主辦單位於7日晚上先辦理選美之夜及慈善餐會，會中並有珠寶、黃金畫與禮服義賣，最後，禮服9萬8千元開拍，最後以23萬台幣賣出、黃金畫從3萬9千元到最後18萬8千元賣出、三套一組珠寶從3萬8千元，最後是12萬8千元成交。

決賽晚會從6點開始，經過團體T恤、越南國服、比基尼泳裝及禮服等四套服裝變化， 其中泳裝部份，主辦單位以輕快音樂為背景，讓參賽者自由發揮其活潑的舞台步、表情等，來顯示另一外在美，最後台灣籍的原住民蔡昀曈獲得「媽媽組」的后冠，而小姐組是居住在嘉義的尼泊爾二代英家語、英家綺兩姐妹進入一、二名，最後妹妹英家綺靠機智問答脫穎而出奪后冠。