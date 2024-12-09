快訊／中共解放軍上午開始集結！設7處空域保留區　我軍高度戒備

▲解放軍航母編隊。（資料照／翻攝央視）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德上周甫完成南太平洋友邦訪問，期間也依照慣例順利過境美國夏威夷與關島；不過，近期中共解放軍多次以此為藉口，強調準備在賴清德返台後啟動軍演。雖然中共方面還未正式宣布軍演，不過，我國防部9日中午表示，共軍宣布今日起至11日，於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區，國防部已於上午完成應變中心開設，並指導各級部隊嚴密監控敵情，保持高度戒備。

國防部表示，運用聯合情監偵手段，國軍同步掌握共軍東部戰區、北部戰區、南部戰區船艦編隊及海警船，分別進入台海週邊及西太平洋區域，執行遠海長航等活動，國軍協同海巡兵力綿密監控應處。

對此，為因應共軍相關行動，國防部同步啟動備戰操演，依敵情威脅狀況，結合天候等條件因素，於戰術位置實施演練。各外離島部隊提高警覺，針對中共海警等船艦活動，與海巡署密切合作、有效應對。

國防部強調，任何單方面非理性挑釁行動，都可能嚴重破壞印太區域和平穩定，且為國際社會所不樂見。共軍近期以來於日、韓、菲律賓及我國周邊相關活動，已經為區域投入不安風險變數。對此國軍將秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，妥慎應對各種灰色地帶侵擾行動，有能力、有決心、有信心確保國家安全。