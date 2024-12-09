「台灣還有一顆蛋的空間」　蔡其昌喊改革：贊成第二顆大巨蛋在台中

▲大巨蛋。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

世界12強棒球中華隊奪冠，預賽場地台北大巨蛋，更是場場爆滿，外界也開始討論是否有機會「蓋第二顆蛋」。民進黨立委、中職會長蔡其昌8日表示，台灣絕對還有一顆蛋的實力，自己是會長，當然看到大巨蛋為職棒各隊帶來的收益，所以中南部還有一顆蛋的空間，自己也很贊成第二顆大巨蛋在台中。他建議，第二顆蛋應該由球團來蓋，規模也由球團評估，未來交由球團營運，他們不會蓋一個讓自己虧到不能再虧的蛋。

蔡其昌於網路節目《下班瀚你聊》表示，這幾年中華職棒改革，開始希望球場體驗提升，要有多樣性，訴求客戶要不一樣，球場之前就是不夠多樣性，有錢人來沒有差別，就像是「看周杰倫演唱會、NBA球員席後面」，他們花多少錢都願意照買，但中華職棒卻沒辦法提供這種產品。

蔡其昌表示，所以大巨蛋解決了部份問題，像最精華的比賽，台灣最大球場洲際棒球場、澄清湖棒球場，上限就是2萬人，但現在如果有能容納4萬人的球場，就證明關鍵比賽，4萬人到場是完全沒問題的，球團知道原來市場這麼大，因此開始大膽規劃，所以現在才敢邀請國外成本很高的球隊交流，讓職棒整體營收往上提升。

蔡其昌認為，職棒老是在做公益，這個產業並不會成熟，應該要讓它多發展、競爭，讓球團多賺一點錢，這樣的情況才能要求球團增加設備、改善環境、多照顧一些球員等，深厚台灣棒球實力。

蔡其昌說，他當會長就一直講「把餅做大」，所以大巨蛋的確讓棒球運動往前跨了一步，但是球場設計相比早幾十年建成的東京巨蛋，自己做為一個球迷，東京巨蛋設計還是比大巨蛋完善一點。

蔡其昌再說，關鍵點在，台北市政府做BOT案、遠雄得標去做，不談政治問題，遠雄公司不是球團，比起中信、富邦有經營球團的去蓋，一開始就知道需要什麼，就像「使用這間房子的人，蓋多大、蓋在哪裡，自己都很清楚」。

蔡其昌直言，台灣絕對還有一顆蛋的實力和未來，自己講的是數據，因為是職棒會長，看得到大巨蛋為職棒各隊帶來的收益，連票房最差的隊伍，進去大巨蛋都可以賺錢。

蔡其昌強調，從數據來看，台灣還有一顆蛋的空間，當然位置不能夠太近，蓋在新北效益會被拆解，若往中南部蓋，原本7、8月天氣炎熱，看球是折磨，但有第二顆蛋，會開始讓看棒球是一件舒服的事情、提升看球體驗，讓觀看職棒人口再往上提升。

蔡其昌透露，所以中南部有一顆蛋的空間，這顆蛋可以依照市場需求，要蓋容納四萬人的蛋還是兩萬人的蛋，這些都可以評估到底多大才適合。他很贊成第二顆大巨蛋在台中，辜仲諒曾私下說過「希望投資一顆蛋」，當時他建議應該到台中，南部也覺得可以再一顆蛋，辜仲諒僅回應「台中很適合」。

最後，蔡其昌強調，因此，蓋蛋過程應該由球團來蓋，規模也由球團評估，蓋了未來交給球團營運，他們才不會亂蓋，蓋一個讓自己虧到不能再虧的蛋。

▼蔡其昌贊成第二顆大巨蛋蓋在台中。（圖／翻攝自YouTube／風傳媒）