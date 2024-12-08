王金平拋「兩岸主權同而不分」　馬辦肯定：與馬英九主張一致

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前立法院長王金平今（8日）發表兩岸新論述，「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會。馬英九基金會執行長蕭旭岑晚間對此回應，王金平的倡議與前總統馬英九主張一致，值得高度肯定。

王金平今日在台北國際會議中心舉行「中道和平聯盟」和平宣言倡議大會盟，發表新的兩岸論述及和平宣言倡議。王金平說，他主張兩岸治權不相隸屬，主權同而不分，尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華人民福祉的機會，接受現實的狀態，但不否定歷史的情感，分治而不分立，是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機，最務實的作法。

王金平強調，和平是世人追求的普世價值，他和大家一樣願意為永續和平奉獻心力。期盼有志之士共同努力攜手前行，邁向兩岸和平世界大同的新紀元。

蕭旭岑對此表示，王金平的倡議與馬英九主張的「主權互不承認，治權互不否認」，「兩岸不是國與國關係」一致，都堅守台灣人的利益，回歸中華民國憲法，正視憲法一中，兩岸分治的事實，認同兩岸同為中華民族，值得高度肯定；希望賴清德總統能聽進去，為台灣人福祉，放棄「新兩國論」的台獨路線 。

