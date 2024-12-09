林思銘揭選罷法闖關日「不會再突襲」　她看藍營：恐怕內部意見分歧

▲林思銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

選罷法多次引爆朝野衝突，國民黨團書記長林思銘9日表示，國民黨團預計20日或27日院會再排審，排案時不會再用突襲方式，也請綠營不要再杯葛議事。民進黨團幹事長吳思瑤回應，藍營內部恐怕鷹派、鴿派意見分歧，盼明起立法院長韓國瑜排定的協商是有品質的協商，發揮智慧，各黨團坐下來談，協調爭議。

立法院6日院會中，國民黨團提出變更議程案，欲將選罷法修正案排入議程，引發民進黨立委不滿，衝上主席台杯葛議事，藍綠爆發激烈推擠衝突，甚至濺血，最後韓國瑜宣布散會。

對於林思銘強調不會又有突襲闖關選罷法的狀況發生，吳思瑤說，恐怕現在藍營鷹派、鴿派意見分歧，甚至有報導說是不是韓國瑜對國民黨團總召傅崐萁這麼強硬的態度無奈，他們要整合內部意見，不要忘了選罷法關乎人民權利，藍營磋商要想到這個前提，就政黨利益不能凌駕人民權益。

吳思瑤表示，韓國瑜明開始要排協商，包括選罷法要怎麼處理，是不是二合一 ，還有憲訴法、財劃法，開始進入深水區，呼籲該協商就協商，韓國瑜要展現智慧化解爭議，不是像總機，講來講去就表決，各黨坐下來談，談好有默契就不會有傅崐萁一個人硬幹議案的狀況。