鍾沛君、柳采葳「穿運動內衣」挺陳玉珍　要民進黨處分吳沛憶

▲台北市議員柳采薇、鍾沛君都換上運動內衣聲援陳玉珍。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院上周五為《罷免法》爆發激烈衝突，民進黨立委吳沛憶指國民黨立委陳玉珍在攻防衝突時外套裡「只穿內衣」，脫衣意圖製造「碰瓷」。陳玉珍氣得向吳沛憶提告。國民黨中央也召開記者會聲援陳玉珍，呼籲民進黨應該給予吳沛憶應有處分，民進黨中央性平部更應該要勇敢表態，還給女性穿衣自由，台北市議員鍾沛君、柳采葳更身穿運動內衣以行動力挺陳。

國民黨文傳會主委李彥秀指出，從民進黨先前挺戒嚴的貼文，以及吳沛憶的發言都可看出，民進黨完全是一個威權、父權封建的政黨。民進黨雖然將原本的婦女發展部更名為性別平等事務部，但在性平議題上卻毫無進步，6日吳沛憶連串對陳玉珍的攻擊，已經超出議事攻防的範圍，而是直接的人身攻擊，呼籲民進黨應該要做出處分。

李彥秀表示，回顧去年民進黨內部發生黨工性騷擾事件，民進黨上下冷漠以對，就是民進黨的縱容包庇的共犯結構，讓民進黨的性平意識大倒退，她再次提醒民進黨，若把性平議題當成政治利益的自助餐，一定會讓所有的婦女與民眾心寒。

台北市議員柳采葳指出，任何人都有選擇自己穿著的權利，不論今天穿什麼都不違法，更何況陳玉珍裡面還有穿襯衫。吳沛憶不只毫無性別平權概念，而且還刻意造謠，將陳玉珍的穿著跟碰瓷扯上關係，刻意把女性的穿著貼上負面標籤，她的潛台詞就是若女性受到不平等的對待、暴力的對待，就是因為穿的不優雅、不好看。這種譴責被害人的心態要不得，而且還是從立委口中講出來，簡直無恥到不行。

台北市議員鍾沛君則說，陳玉珍在立法院監督執政黨，吳沛憶卻忙著看陳玉珍的衣服裡面穿什麼，吳沛憶的臉書上整段直播中就是對著陳玉珍的衣服，畫面令人感到不舒服，再搭配她後來戲謔的解說，不但對當事人非常不尊重，也是在踐踏納稅人的納稅金。

鍾沛君強調，吳沛憶對不起的不只有陳玉珍，還有其他聽到吳沛憶荒唐言論的民眾，也對不起民進黨的其他從政同志。因為差不多20年前，2005年鄭運鵬就穿過裙子到立法院，在2022年選舉的時候，陳時中也刻意戴過粉紅色的口罩，他們都聲稱要打破性別的藩籬，如今卻有綠委吳沛憶在上班時間盯著別人的領口，管別人外套裡面穿什麼。

國民黨發言人楊智伃表示，民進黨監督在野立委穿衣的自由非常荒謬，吳沛憶身為民代說出這種話，許多社群平臺下的留言，都是在幫吳沛憶用父權的角度來檢討陳玉珍，吳沛憶應該要對得起女性的權利，不應讓女性被歧視、穿衣自由被打壓，不要把歧視與貶低帶到國會殿堂，更不要帶到日常生活中。

