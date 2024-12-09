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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「脫衣求碰瓷」風波燒　陳玉珍告吳沛憶求償150萬

▲▼ 陳玉珍 國民黨立法院黨團召開 教教民進黨什麼才是真性平 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳玉珍今日正式向吳沛憶提告。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院6日審查《公職人員選舉罷免法》修法，藍綠爆發肢體衝突。民進黨立委吳沛憶指控國民黨立委陳玉珍外套下只穿內衣，「脫衣求碰瓷」，陳怒嗆，限吳沛憶在一天內公開道歉，時限已到，陳玉珍今（9日）上午赴台北地方法院遞狀，提民事求償150萬元要求吳沛憶道歉，並表示，如果獲得求償的話將會把款項捐給相關公益團體做性平教育。

陳玉珍上午召開記者會時指出，身為國會議員求證很重要，不能顛倒黑白，她的衣服被扯破，內衣外露，吳沛憶卻說她「脫衣求碰瓷」，她給吳沛憶一天時間道歉，跟民進黨發支持戒嚴令臉書一樣，死不認錯。吳沛憶選舉期間自稱性別主義者，臉書照片穿運動內衣，標榜女性自主，吳沛憶實際行動卻不是這樣，真的是假面立委，吳沛憶到底要不要道歉？一直污辱她，她很不想浪費司法資源，逼不得已她只好到法院提告。

陳玉珍今到台北地院遞狀提告，希望吳沛憶有身為國會議員的自覺，不要信口開河、不求證事實、顛倒是非黑白。自己已經給她時間了，如果她不道歉並更正臉書才會提告。但遲遲等不到她的道歉，萬不得已才到台北地方法院正式向她提出告訴，自己真的很不想浪費司法資源，請求道歉並求償150萬元，如果獲得求償的話將會把款項捐給相關公益團體做性平教育。

陳玉珍感嘆，「吳沛憶說我是脫衣求碰瓷，我真的無法接受！」吳沛憶真的是信口開河，而且「碰瓷」是大陸用語，吳是不是被統戰還不知道。最重要的是，吳沛憶本身口口聲聲說自己支持女權，她是最支持性別平權的，這是她標榜的進步價值，她竟然可以這樣不分青紅皂白，直接講出這種話，繼續死不悔改就讓法院來還原事實真相。

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