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孝順富二代要娶公托女老師　只因女方是「洗屁高手」

▲孝順富二代要娶公托女老師

▲孝順富二代要娶公托女老師。（示意圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

今年38歲的富二代，父親是連鎖餐飲的負責人，父母胼手胝足的從一家小餐飲，變成如今全省6個直轄市、13個縣及3個市大部分有分店或加盟店，不料辛苦幫忙持家及經營餐飲的母親，繼富二代祖母後，在六年前因病也造成大小便失禁，所幸家中經濟許可，因而請了兩個外籍看護分別照顧兩老。

只是富二代認為，看護可能經驗或其他因素，對兩老的照顧只是差強人意，並沒有達到滿意的境界，總希望能進一步盡孝；因此，向中壢美滿服務中心社工表示，公立幼兒園女老師一天可以替15名幼兒擦45人次屁屁，想娶公託女老師指導外籍看護為奶奶和母親「身體清潔」，經美滿介紹的幼兒園女老師雖然對男方印象不錯，但卻質疑自己的「功能性」，因而希望社工研判是否可以結成婚事，資深社工認為當事人的決定更重要。

中壢美滿指出，這名迄今未婚的富二代，原本希望找個護理師當另一半，也可以協助照顧長者，可惜並沒有如願，今年7月經該中心安排下，認識34歲的公立幼兒園女老師，之後兩人互動密切，女老師也告訴男方，她對做生意一竅不通，每天除了認真為小朋友上課，還要負責小朋友身心照顧，要和另一個助理老師每天為15個幼兒換一至三次尿片，每天洗45人次屁屁，算是辛苦的「洗屁高手」，但也甘之如飴。富二代則肯定女老師的專業教學以及愛心及耐心，因而極力展開追求。

原本女老師是告訴男方，她會教學及為小朋友洗屁屁，可能不會做生意，希望男生考慮是否進一步交往，不料富二代聽到女老師是「洗屁高手」，竟然直呼了得，因為孝順的他，總認為兩位外勞洗屁屁不專業，如今女老師是箇中高手，因而表達要強烈追求，也強調不是要女老師幫媽媽及祖母洗屁屁，而是可以由女老師當指導老師，相信外籍看護能讓兩老的清潔工作做得更好。

女老師告訴中壢美滿服務中心，她是希望找個上班族成家，從沒想到要找富二代，由於自己對幼教工作專業與愛心，但不希望被當成「洗屁高手」，她坦言對男生印象不錯，但又擔心角色定位，因而不知該如何抉擇？

中壢美滿說，婚姻是許多因素的組合，如果婚後能為長輩盡點力並非壞事，當然不是要專門做洗屁屁工作，只是幫忙照顧長輩而已，如今最重要的是男生是否是自己理想對象，如果不是，即使對方有錢也不用考慮，反之，如果是不錯的人選，要為長輩盡點照顧責任，應該也是理所當然啦。

不過，該中心也建議富二代，孝順長輩是好事，但對追求的另一半強調要著重在「洗屁高手」，如此訴求有待商榷，至少不該如此直接訴求，否則可能會嚇退女生而讓好事無法如願，他建議男生以真心讓女生感動與接受。

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