父從小不做這事！他長大照顧父卻被說「不孝」　網力挺：別被情勒



▲一名網友在網路上發文，指出他從小都沒感受到父親的愛，長大父親生病後，他也拒絕幫對方清理排泄物，卻被說不孝。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名網友在網路上發文抱怨，指出他父親是一位很傳統的大男人，雖然沒有壞習慣，但卻會用言語侮辱家人，因此他對父親印象相當不好。而最近因為父親突然生病無法自理，他便想說要將父親送送養護中心、請看護，也不願意幫父親清理排泄物，沒想到因此被父親罵不孝，貼文一出立刻引起網友熱議。

一名網友在PTT上發文，表示他的父親是一位很傳統的大男人，雖然不會家暴，但是會用言語侮辱、勒索家人，唯一的優點就是不賭博、不喝酒、不會亂花錢。且父親很排斥他喝過、吃過的東西，所以原PO對父親的印象相當不好「長大了也很少跟我爸有什麼溝通跟聊天。」

原PO指出，但最近他的父親因為生病，生活沒有辦法自理，但因為他跟母親都必須上班，所以就決定將父親送去養護中心。不過在排隊期間，必須先請看護把屎把尿，結果父親卻說，不想要讓看護幫忙清理排泄物。

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而這讓原PO相當氣憤，直接回嗆「我以前小時候你也不敢幫我擦便便，我長大頂多付錢，不可能幫你擦便便。」雖然最後原PO還是幫父親清理，不過他也放話，這是最後一次幫忙「再來就不管你了。」

原PO表示，事後父親跟他說，他這樣做非常不孝「我回去心情蠻差的，我是真的不孝嗎？但是我覺得我對我爸就真的沒有愛。」並感慨表示「我是真的不孝順嗎？難道他以前對我也多有愛嗎？我憑什麼對他有關愛？」

貼文一出立刻引起網友熱議，許多人認為原PO的做法並沒有錯「養兒跟交友一樣，互相尊重才會敬重」、「可以的話就花錢請看護吧，不需要被孝親來情緒勒索」、「請看護就好，你已經很好了，別難過」、「建議送安養院，不要被情勒，妳並不是真心想做，為什麼要做」、「你沒有放生他就已經夠孝順了」。

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