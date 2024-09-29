載80歲病母「放妹妹家門口討扶養費」害身亡　2兄弟各判6月





▲為了討扶養費，李姓兄弟將糖尿病老母放在妹妹家門口，導致母親身亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／苗栗報導

李姓兄弟負責照顧80歲、罹患糖尿病的母親，為了向妹妹討扶養費，兄弟倆從苗栗開車到雲林，在寒夜中將李母放在妹妹家門口地板上，導致李母血糖飆高，隔日不治身亡。全案經苗栗地院審理，依犯過失致人於死罪，各處李姓兄弟6月徒刑，可易科罰金18萬元。可上訴。

判決指出，李姓兄弟平日需照顧有糖尿病的李母，因要向妹妹討扶養費，在去年2月27日夜間10點多，兄弟倆開車從雲林將母親載到妹妹位在苗栗的住處，不顧當時只有12至14度低溫，僅在門外地上鋪一條棉被，就將李母抬出來放到地上，同時不斷出言謾罵、羞辱李母。

警方和救護人員接到民眾報案，到場測量李母的血糖，發現血糖數值已高到儀器無法顯示的程度，建議李姓兄弟將李母送醫，不過李母當時表示「我不要去」，2兄弟也拒絕送醫，醫護人員只好離去。

隔天下午2點10分，李母因被呼叫無反應，送往醫院時已無呼吸心跳，血檢血糖飆到800mg/dL，最終不治身亡。根據相驗結果，李母死因為患糖尿病、高血壓導致急性心肌梗塞死亡。

檢方調查發現，2兄弟在李母死前曾詢問她會不會冷，並餵食她喝牛奶，並非對她棄之不顧，難認兩人基於遺棄或殺人之故意，在救護人員到場時不送醫，依涉過失殺人罪起訴2人。

苗栗地院審理，法官認為，2兄弟雖疏於注意案發時的氣溫、環境與被害人狀況，導致李母死亡，然而李母在救護人員到場時，自己明確表達無需送醫，因此無法要求2人對李母的死亡負全責，審酌2人平日照顧李母生活起居之狀況，並無非得入監服刑矯正的需求，依犯過失致人於死罪，各處兩人6月徒刑，可易科罰金18萬元。可上訴。