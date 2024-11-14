台中富二代開賭場還供毒品！豪宅外停滿名車　每月金流1300萬

▲賴姓富二代在豪宅開設德州撲克賭場，每月金流1300萬元，上月底遭警方查獲。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市北區某豪宅社區外常停駐各式豪車，屋內深夜不時傳出嬉鬧聲，影響到附近住戶，鄰居受不了報警處理。警方多日蒐證，發現竟是1名富二代在自家開設賭場，還揪來同為富二代的賭客同樂，在豪宅內吸毒、打牌，警方上月底前往搜索，當場查獲賴姓屋主等9人，除了查扣到大麻煙彈毒品，還清查出該賭場每月金流高達1300萬元。

台中市第二警分局接獲檢舉，北區一棟豪宅大樓內，本來出入單純，近來卻常有不明人士進進出出，社區外也停滿保時捷、BMW、特斯拉等名車，屋內更傳來嬉笑打鬧聲，懷疑違法開設德州撲克賭場。

▲▼社區外常停滿保時捷、BMW、特斯拉等名車。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方多日埋伏蒐證，上月26日深夜4時突擊，大批警力衝進賭場內喝令賭客配合搜索，讓所有賭客嚇了一跳，賭桌、賭資、賭具都來不及收，滿滿的籌碼（約8萬多元）就放在桌上，警方還在屋內查獲大麻1包（含袋重約3.49公克）、大麻吸食器、電子煙彈等物。

警方在現場逮獲賴姓屋主（26歲）、賭客等9人，經了解，賴男、其他賭客都是大公司老闆的孩子，身穿名牌服飾、名貴包包，賴男在自家閒置的房產內設置賭場，用LINE群招攬賭客，以「高級會所、美食、飲料」作為噱頭吸客，經常開場，每月賭資金流達1300萬元，全案警方偵訊後依賭博、毒品罪嫌將賴等9人移送台中地檢署偵辦。